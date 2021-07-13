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13.07.2021 20:43
Рубрика: В мире

Одиозный глава МВД Украины подал в отставку

Текст: Петр Лихоманов
Глава МВД Украины Арсен Аваков, занявший свой пост сразу после государственного переворота, неожиданно для всех подал в отставку. Хотя слухи о трениях министра с Зеленским и членами его команды ходили давно, отставка стала возможна только после приезда в страну нового куратора из США - заместителя помощника госсекретаря, а теперь и временного поверенного в делах на Украине Джорджа Кента.
Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Собственно, после встречи с Кентом в понедельник всесильный глава МВД и написал заявление об отставке. Хотя "источники" в офисе Зеленского попытались убедить украинские СМИ, что внешние управляющие здесь ни при чем, и это президент "поставил вопрос ребром" перед Аваковым, мало кто в это верит. До сих пор все попытки коллективного "95-го квартала" отправить Авакова на покой выглядели как мелкие, несерьезные интриги, а министр в ответ и в назидание регулярно демонстрировал Зеленскому с помощью полиции и подконтрольных неонацистов его слабость и зависимость.

Фото: SERGEI GAPON / AFP
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Другое дело, что за семь с лишним лет на посту Аваков нажил себе немало врагов, в том числе в спецслужбах и среди клиентелы посольства США, так называемых "соросят", с которыми, как правило, не мог поделить денежные потоки. К тому же, очень быстро он стал олицетворением коррупции, политического террора и сращивания правоохранителей с криминалом. Да и работа "обновленной" при нем полиции вызывала в обществе исключительно нарекания. Не помогал даже Facebook с десятками тысяч подписчиков, где министр регулярно философствовал о светлом будущем Украины, следовании "принципам майдана" и несовершенстве простого человека.

На напечатанном заявлении об отставке Аваков от руки написал "Имею честь!". И это лучшая иллюстрация состояния умов украинского политического класса, когда о чести рассуждает бизнесмен с криминальными замашками, один из организаторов стрельбы на "майдане", соучастник сожжения одесситов 2 мая, идеолог создания карательных батальонов на Донбассе, доказанный убийца и вор. Какое государство - такая и честь. Тот случай, когда честь под стать государству.

Но наивно думать, что США решили избавиться от Авакова по сумме его прегрешений перед украинцами и человечностью - слишком много услуг заокеанским хозяевам он оказал и слишком многое про многих знает. Просто Аваков стал слишком самостоятельным и значительным, что на фоне Зеленского выглядело особенно выпукло, и забыл, что независимость и попытки вести собственную игру за спиной у хозяев - главный недостаток и грех для колониального политика. Поэтому, несмотря на старое знакомство - а Джордж Кент выстраивал "антикоррупционную вертикаль" на Украине с 2014 по 2018 год, - свое второе пришествие в эту страну он решил начать с избавления от грехов еще "майданного" прошлого.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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