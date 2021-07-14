Жданов: В США дезинформаторы-политиканы заменили полицию на отряды ОПГ

Полицейские во многих странах столкнулись с одинаковой для всех проблемой - масштабной дезинформацией. Казалось бы, это нормально и привычно для сыщиков - криминал всегда прибегает ко лжи, расследование преступления - это всегда разоблачение обмана. Вот только обман на этот раз исходит не от уголовников или террористов, а от политиков. И подрывает доверие между полицейскими разных стран, затрудняет и даже делает невозможным их сотрудничество.

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов рассказал "Российской газете" об опасных тенденциях политических фейков, в том числе и для российских правоохранителей.

Юрий Николаевич, с каких это пор политика стала настолько сильно влиять на борьбу с преступностью? Ведь есть Интерпол, Европол, различные межгосударственные соглашения о сотрудничестве. В конце концов, никто не оспаривает тезис, что преступник не имеет ни национальности, ни гражданства, ни партийной принадлежности. Да, случаются разногласия по поводу выдачи того или иного фигуранта. Но это, скорее, исключения из общих правил. Что произошло?

Юрий Жданов: Мир изменился. Вернее, его изменила глобальная цифровизация. Виртуальное пространство заполонили фейки, дипфейки, лживые резолюции, "псевдоисследования", появилось такое понятие как "дестабилизирующее поведение" и прочая дрянь. И отдельные криминальные расследования вдруг растворились в политической, идеологической или экономической борьбе между государствами. В которую невольно втягивают полицейских.

Впору бросить лозунг "Полицейские всех стран, соединяйтесь!"

Юрий Жданов: А по сути так и получается. Международная полицейская ассоциация, в которую входит полмиллиона человек из семидесяти стран на всех континентах, по этому поводу бьет тревогу. Если продолжится такая тенденция, полиции останется только ловить карманников, мелких шулеров, уличных грабителей или, скажем, разоблачать брачных аферистов. Ни о каком совместном, международном противостоянии транснациональной преступности, мафии речи уже быть не может.

И во всем этом виновата, так сказать, большая политика?

Юрий Жданов: Скорее - большая ложь в большой политике. Даже аналитики Всемирного экономического форума забили тревогу о дезинформации как о политическом явлении, которое становится все более прямым. Злоумышленники используют ненависть, недоверие и политические разногласия в форме дезинформации. Они колонизировали наши цифровые пространства, чтобы вести переговоры и отстаивать свои собственные социальные ценности, создавая новые формы вреда.

В чем состоит главная опасность?

Юрий Жданов: Независимо от того, является ли этот вред результатом подделки видео, дискредитирующего контента или неточной информации, распространенной в результате административной ошибки, его становится все труднее исправить. Поскольку в настоящее время существует весьма ограниченное количество способов добиться справедливости в глобально оцифрованном мире. Общественности практически не видно, кто стоит за намеренно вредоносным цифровым поведением.

Как это конкретно отражается на международном сотрудничестве полицейских, в том числе - российских?

Юрий Жданов: Для начала можно вспомнить дезинформацию о русских хакерах, которые то погружают Америку во мрак, то отнимают у американцев мясо. Или - о русской "пятой колоне" в США, готовящей чуть ли ни американскую революцию. Еще - о русских, сажающих вместо белорусов самолет с оппозиционером, и о другом горячечном бреде.

Вот совсем свежий пример. Фиктивные безработные, за появлением которых стояла организованная преступность, получили до половины пособий по безработице, распределенных Соединенными Штатами во время эпидемии коронавируса. Это - более 400 миллиардов долларов. Об этом заявил 12 июня Блейк Холл, генеральный директор службы по предотвращению мошенничества США, в интервью новостному сайту Axios.

По сообщению Axios, значительная часть оставшихся денег была украдена американскими уличными бандами, которые в последние месяцы увеличили свою долю случаев мошенничества. Однако, по мнению агентства, 70 процентов украденных пособий по безработице было выведено за пределы США. Эти средства поступили в руки преступных организаций. Правда, сами компетентные органы США говорят о том, что именно американские уличные банды украли основной объем денег.

Да, современная организованная преступность транснациональна. И российские члены ОПГ там, конечно, есть. И наша полиция могла бы ими заняться в конкретном контексте. Но о каком сотрудничестве в расследовании этого международного, по сути, преступления можно говорить, если весь поток дезинформации вопит о том, что это делали русские хакеры под руководством российских спецслужб? Они уже там у себя все решили и назначили виновных. Перед российскими полицейскими изначально захлопнули дверь.

Видимо, им не особенно и нужна была наша помощь.

Юрий Жданов: Более того, они используют дезинформацию для вмешательства в наши внутренние дела и поощрения наших правонарушителей.

Лидеры "Большой семерки" по итогам саммита в британском Корнуолле 13 июня опубликовали совместное коммюнике, в котором призвали власти России прекратить "дестабилизирующее поведение" и "вредоносную деятельность" - что это вообще за новый международный сленг в официальных документах? Можно взять любую страну из "Большой семерки" и синтезировать для нее вполне реальную историю "дестабилизирующего поведения" и "вредоносной деятельности".

Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии призвали Россию перестать вмешиваться в демократические системы других стран - когда, где, приведите факты? Нас призывают выполнять свои обязательства в области прав человека - Россия разве выходила из соответствующих конвенций или где-то официально явно не соблюдала международные требования? А что значит требование расследовать и объяснить "использование химического оружия на своей территории"? По всей видимости, имеется в виду отравление "берлинского пациента".

А вот - внимание - требование привлечь к ответственности тех, кто с территории России совершает кибератаки. Но разве Россия не наращивает сейчас усилия в борьбе с киберпреступностью? И разве не Россия является инициатором разработки на этом направлении новой современной Конвенции ООН? Зато этот пассаж делает очень проблематичным, практически невозможным, участие российских полицейских в международных расследованиях киберпреступлений.

Дезинформаторам-политиканам удалось в некоторых городах США вообще разогнать полицию и заменить ее на отряды вооруженных ОПГ

А Евродепутаты предлагают усилить поддержку запрещенных в России организаций и предоставить им возможность работать с территории ЕС. Европарламент прямо призывает делегации ЕС и национальные дипломатические представительства оказывать любую поддержку правонарушителям в России и "работать вместе для обеспечения их скорейшего освобождения".

Но, полагаю, они станут очень возражать, если кто-то поддержит их собственных нарушителей.

Юрий Жданов: Создается впечатление, что они уже доигрались и сами себя перехитрили. Путем дезинформации им удалось сделать даже совсем немыслимые вещи - превратить бандита, рецедивиста и наркомана Флойда в новый символ жертвенности и освобождения от рабства и апартеида! И это всего лишь для того, чтобы взорвать протестами Америку Трампа.

Дезинформаторам-политиканам удалось погромщиков из BLM и Антифы сделать оплотом "самого демократического государства в мире". И вишенка на торте - им удалось в некоторых городах США вообще разогнать полицию и заменить ее на отряды вооруженных ОПГ. Главное, чтобы цвет кожи был у них правильный - черный. Искренне сочувствую своим заокеанским коллегам.

Но они понимают, во что вляпались?

Юрий Жданов: Боюсь, что далеко не все. Так, на сайте Белого дома 15 июня была опубликована "Национальная стратегия борьбы с внутренним терроризмом". При внимательном прочтении этого объемного документа создается впечатление, что цель этой Стратегии - не реальное усиление борьбы со всеми видами внутреннего терроризма в современной Америке, а часть "операции прикрытия" для усиления борьбы с противниками демократической партии. Более того, просматривается явное стремление сохранить боевое ядро движений и организаций реальных внутренних террористов, готовых отстаивать "демократические ценности" в США XXI века. Возможно, нас ждут увлекательные события.