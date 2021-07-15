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18-летний подросток полетит в космос с Джеффом Безосом

15.07.2021 / 21:23
Фото: Blue Origin
Фото: Blue Origin

18-летний американец Оливер Дэмен станет самым молодым человеком в истории, который полетит в космос, присоединившись к Джеффу Безосу в первом полете его космической компании 20 июля. Дэмен заменит анонимного участника публичного аукциона, выигравшего полет за 28 миллионов долларов. Победитель аукциона не смог выполнить задание из-за некоего "внутреннего конфликта", сообщило космическое предприятие Безоса Blue Origin. Компания не сообщила о том, как ему вернут деньги за несостоявшийся полет.

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Подросток является сыном генерального директора Somerset Capital Partners Джоса Дэмена, одного из партнеров Безоса. По словам Blue Origin, Дэмен получил место на втором рейсе, но был перемещен на первый, когда победитель конкурса отказался от участия в нем. Известно, что Оливер Дэмен учится на физика в одном из американских университетов, сообщает ВВС.

Подросток, об уровне физической готовности и подготовки которого не сообщается, станет четвертым членом экипажа и присоединится к 82-летней, бывшей американской летчице Уолли Функу, которая станет самым старым человеком, побывавшим в космосе. Безос и его брат Марк будут пассажирами другого комплекса New Shepard. Blue Origin не уточнила, сколько стоит билет для Дэмана в космическое путешествие.

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