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Актрису Татьяну Догилеву выписали после коронавирусной пневмонии

Новости
    15.07.2021, 10:59
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Госпитализированную 8 июля 64-летнюю народную артистку РФ Татьяну Догилеву выписали из больницы после перенесенной коронавирусной пневмонии.

Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook.

"Ну что... я дома... после недели пребывания в ковидном отделении 23-й больницы", - написала Татьяна Анатольевна, отметив, что "немного еще не в себе", и далее поблагодарив медиков и призвав всех соблюдать меры безопасности.

"Слов нет, как я благодарна врачам, сестрам и санитаркам, они меня лечили, заботились обо мне, вот выписали", - пишет Татьяна. Заключив: "Берегите себя, не болейте! Соблюдайте мены предосторожности!"

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