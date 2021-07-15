Актрису Татьяну Догилеву выписали после коронавирусной пневмонии

Госпитализированную 8 июля 64-летнюю народную артистку РФ Татьяну Догилеву выписали из больницы после перенесенной коронавирусной пневмонии.

Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook.

"Ну что... я дома... после недели пребывания в ковидном отделении 23-й больницы", - написала Татьяна Анатольевна, отметив, что "немного еще не в себе", и далее поблагодарив медиков и призвав всех соблюдать меры безопасности.

"Слов нет, как я благодарна врачам, сестрам и санитаркам, они меня лечили, заботились обо мне, вот выписали", - пишет Татьяна. Заключив: "Берегите себя, не болейте! Соблюдайте мены предосторожности!"