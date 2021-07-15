Аналитики улучшили оценку России в рейтинге по рискам банкротств

Аналитики международной группы Coface (специализируется на торговом страховании и управлении рисками) повысили оценку России. Об этом говорится в новом квартальном обзоре глобальных страновых и отраслевых рисков.

Россия стала единственной страной в Центральной и Восточной Европе, которая смогла улучшить свои позиции в рейтинге.

Так, оценка России, которая отражает риски неплатежей и банкротств в корпоративном секторе, повышена с отметки "C - Высокий риск" до "B -Значительный риск". Кроме того, риски металлургического сектора пересмотрены с высокого до среднего риска. Ранее аналитики отмечали, что цены на металлы резко выросли из-за ажиотажного спроса на мировом рынке, что позволило российским экспортерам значительно увеличить доходы.

"Металлургическая отрасль успела хорошо заработать за период повышенного спроса, что выразилось в увеличении финансовой стабильности платежеспособности производителей металлов и сплавов", - считает генеральный директор Coface Россия Василий Чекулаев.

Кроме металлургии, средний уровень рисков аналитики Coface отметили в АПК, секторе информационных технологий, а также в химической и целлюлозно-бумажной промышленности.

В обзоре отмечается, что по итогам первого квартала 2021 года ни одна из отраслей российской экономики не получила оценку "очень высокий риск".

В Coface отмечают снижение уровня деловых рисков на отечественном рынке. При этом они предупредили, что во во втором полугодии развивающиеся страны, в том числе Россия, могут столкнуться с проблемами. Ключевыми из них могут стать высокие темпы инфляции и пандемия COVID-19.