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15.07.2021 06:38
Рубрика: В мире

Белый дом объявил об эвакуации помогавших США афганцев

Белый дом пообещал до конца июля вывезти из Афганистана тех, кто "работал бок о бок с американскими силами, в том числе как переводчики". Для осуществления задуманного будут задействованы чартерные авиарейсы, сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Захарова оценила планы США эвакуировать помогавших им афганцев

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в рамках операции "Убежище союзников" Вашингтон эвакуирует воздушным транспортом всех, кто помогал международной коалиции бороться с терроризмом в Афганистане. Этим людям может грозить опасность в случае, если они останутся на территории республики, так как движение "Талибан" (запрещено в России) в последние месяцы постепенно усиливает свои позиции в различных афганских провинциях.

Эвакуированные смогут получить американскую визу в рамках специальной программы.

Напомним, процесс вывода сил США из Афганистана завершится 31 августа 2021 года.

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