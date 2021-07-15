Белый дом объявил об эвакуации помогавших США афганцев

Белый дом пообещал до конца июля вывезти из Афганистана тех, кто "работал бок о бок с американскими силами, в том числе как переводчики". Для осуществления задуманного будут задействованы чартерные авиарейсы, сообщает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в рамках операции "Убежище союзников" Вашингтон эвакуирует воздушным транспортом всех, кто помогал международной коалиции бороться с терроризмом в Афганистане. Этим людям может грозить опасность в случае, если они останутся на территории республики, так как движение "Талибан" (запрещено в России) в последние месяцы постепенно усиливает свои позиции в различных афганских провинциях.

Эвакуированные смогут получить американскую визу в рамках специальной программы.

Напомним, процесс вывода сил США из Афганистана завершится 31 августа 2021 года.