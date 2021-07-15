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15.07.2021 16:00
Рубрика: Культура

В ОАЭ найден бесценный клад монет Александра Македонского

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Объединенных Арабских Эмиратах миссия Управления археологии Шарджи при проведении раскопок в городе Млейха обнаружила клад, который эксперты назвали бесценным. Он состоит из сотен серебряных монет, датируемых III веком до нашей эры.

Фото: iStock
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Как сообщает The National News, клад из 409 серебряных монет, датируемых III веком до нашей эры, проливает новый свет на историческую значимость города Млейхи.

Он был найден археологами еще в феврале этого года. Но только сейчас Управление археологии Шарджи официально объявило о находке. Все это время монеты проходили процесс очистки и консервации. Клад был зарыт в тяжелом глиняном сосуде.

"Когда был обнаружен этот тяжелый [девятикилограммовый] глиняный кувшин, возникло подозрение, что он может содержать редкие артефакты, - говорит Сабах Абуд Джасим, генеральный директор Управления археологии Шарджи. - Осторожно открыв сосуд в лаборатории, мы обнаружили, что он доверху заполнен множеством серебряных монет".

Всего было найдено 409 монет, все они являются серебряными и все датируются III веком до нашей эры. Эта особенность указывает сразу на ряд факторов. Во-первых, ученые предположили, что все найденные монеты были отчеканены в том же регионе, где их нашли. Это было обычной практикой того времени.

Фото: iStock
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Во-вторых, монеты были собраны на протяжении небольшого временного периода. Вероятно, они могли принадлежать торговцу - город Млейха был важным центром торговли и коммерции на Аравийском полуострове. Почему клад был зарыт, можно только догадываться.

Большинство монет украшены изображениями, типичными для того времени и широко распространенными. Однако несколько монет оказались крайне редкими. Они обладают дизайном, который был популярным в свое время, но до наших дней дошел в немногочисленных экземплярах. В частности, в кладе нашлись монеты с изображениями Александра Великого и греческого бога Зевса.

Добавим, что в ходе прошедших раскопок также были обнаружены различные предметы, датированные 8000 годом до нашей эры. Они помогут в изучении истории этого региона, восходящей к каменному веку.

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