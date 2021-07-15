В ОАЭ найден бесценный клад монет Александра Македонского

В Объединенных Арабских Эмиратах миссия Управления археологии Шарджи при проведении раскопок в городе Млейха обнаружила клад, который эксперты назвали бесценным. Он состоит из сотен серебряных монет, датируемых III веком до нашей эры.

Как сообщает The National News, клад из 409 серебряных монет, датируемых III веком до нашей эры, проливает новый свет на историческую значимость города Млейхи.

Он был найден археологами еще в феврале этого года. Но только сейчас Управление археологии Шарджи официально объявило о находке. Все это время монеты проходили процесс очистки и консервации. Клад был зарыт в тяжелом глиняном сосуде.

"Когда был обнаружен этот тяжелый [девятикилограммовый] глиняный кувшин, возникло подозрение, что он может содержать редкие артефакты, - говорит Сабах Абуд Джасим, генеральный директор Управления археологии Шарджи. - Осторожно открыв сосуд в лаборатории, мы обнаружили, что он доверху заполнен множеством серебряных монет".

Всего было найдено 409 монет, все они являются серебряными и все датируются III веком до нашей эры. Эта особенность указывает сразу на ряд факторов. Во-первых, ученые предположили, что все найденные монеты были отчеканены в том же регионе, где их нашли. Это было обычной практикой того времени.

Во-вторых, монеты были собраны на протяжении небольшого временного периода. Вероятно, они могли принадлежать торговцу - город Млейха был важным центром торговли и коммерции на Аравийском полуострове. Почему клад был зарыт, можно только догадываться.

Большинство монет украшены изображениями, типичными для того времени и широко распространенными. Однако несколько монет оказались крайне редкими. Они обладают дизайном, который был популярным в свое время, но до наших дней дошел в немногочисленных экземплярах. В частности, в кладе нашлись монеты с изображениями Александра Великого и греческого бога Зевса.

Добавим, что в ходе прошедших раскопок также были обнаружены различные предметы, датированные 8000 годом до нашей эры. Они помогут в изучении истории этого региона, восходящей к каменному веку.