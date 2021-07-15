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15.07.2021 01:29
Рубрика: В мире

Безос пожертвует Смитсоновскому институту крупнейшую сумму с момента основания

Фото: AFP/Sajjad HUSSAIN Фото: AFP/Sajjad HUSSAIN
Фото: AFP/Sajjad HUSSAIN

Основатель Amazon и космической компании Blue Origin богатейший человек планеты Джефф Безос пожертвует 200 миллионов долларов Смитсоновскому институту, который занимается в том числе и научно-космической деятельностью. Об этом сообщается на сайте Национального музея воздухоплавания и астронавтики, входящего в состав института.

Фото: AFP/Mark RALSTON
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"Это самое крупное пожертвование, которое получил институт с тех пор, как Джеймс Смитсон пожертвовал средства на его основание в 1846 году", - цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что 70 миллионов будут потрачены на реконструкцию национального музея воздухоплавания и астронавтики, а 130 миллионов пойдут на создание нового образовательного центра при музее, который будет назван "Учебным центром Безоса". Здесь учащиеся смогут ознакомиться с карьерными возможностями в областях науки, технологий, инженерии, математики, а также в гуманитарной сфере.

Смитсоновский институт - это крупнейший в мире музейный, образовательный и исследовательский комплекс в США. В его состав входят 19 музеев, в том числе - музей воздухоплавания и астронавтики, в котором представлена крупная коллекция самолетов и космических аппаратов.

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