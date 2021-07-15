Безос пожертвует Смитсоновскому институту крупнейшую сумму с момента основания

Основатель Amazon и космической компании Blue Origin богатейший человек планеты Джефф Безос пожертвует 200 миллионов долларов Смитсоновскому институту, который занимается в том числе и научно-космической деятельностью. Об этом сообщается на сайте Национального музея воздухоплавания и астронавтики, входящего в состав института.

"Это самое крупное пожертвование, которое получил институт с тех пор, как Джеймс Смитсон пожертвовал средства на его основание в 1846 году", - цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что 70 миллионов будут потрачены на реконструкцию национального музея воздухоплавания и астронавтики, а 130 миллионов пойдут на создание нового образовательного центра при музее, который будет назван "Учебным центром Безоса". Здесь учащиеся смогут ознакомиться с карьерными возможностями в областях науки, технологий, инженерии, математики, а также в гуманитарной сфере.

Смитсоновский институт - это крупнейший в мире музейный, образовательный и исследовательский комплекс в США. В его состав входят 19 музеев, в том числе - музей воздухоплавания и астронавтики, в котором представлена крупная коллекция самолетов и космических аппаратов.