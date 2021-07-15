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15.07.2021 00:02
Рубрика: Культура

"Би-2" представили 9-минутное видео с Равшаной Курковой в главной роли

Текст: Александр Алексеев

Это самый необычный клип группы "Би-2", ведь над ним одновременно работали кинокомпания Dubrovin Studio режиссера-постановщика Андрея Дубровина, Школа "Клипмейкер" и Киношкола "Фабрика Кино". А в главной роли снялась популярная актриса кино Равшана Куркова.

Фото: БИ-2 / youtube
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Мало у кого из рок-звезд на съемочной площадке бывало так многолюдно: выпускники и студенты Школы "Клипмейкер" снимали видео и оснащали его декорациями, а студенты актёрского факультета Киношколы "Фабрика Кино" исполняли разные роли.

В итоге получился мини-фильм "Би-2" продолжительностью девять с половиной минут. Причем, музыка в этом видео начинается только спустя полторы минуты.

"Мосты" - это снова красивая, мелодичная, напористая баллада в лучших традициях группы. А содружество разных людей проявлялось в ней не только на съемочной площадке, но и при сочинении трека. Его автором снова стал дядя Шуры Би-2 Михаил Карасев. Но часть текста написала уже певица Лиза Громова, которая вновь, как и в песне "Бог проклятых", исполнила и партию бэк-вокала.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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