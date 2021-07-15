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15.07.2021 18:18
Рубрика: В мире

Британским фанатам запретят вход на стадионы за онлайн-расизм

Текст: Диана Ковалева
Британские власти хотят запретить посещать футбольные матчи тем, кто публикует в интернете расистские оскорбления в адрес футболистов. Сейчас такое наказание сроком от 3 до 10 лет предусмотрено для тех, кто во время игры бросает предметы на поле или в толпу, скандирует непристойные кричалки или иным способом нарушает правопорядок. Как заявил премьер Борис Джонсон, правительство вместе с полицией и местной футбольной ассоциацией намерено отслеживать авторов расистских высказываний в интернете.

Толчком к подобным мерам послужила волна нападок на темнокожих игроков сборной Англии по футболу, которые не смогли забить пенальти в финале чемпионата Европы 2020. Как заявили в английской Премьер-лиге, 80 процентов всех оскорблений в адрес местных футболистов пишут пользователи вне Британии.

Фото: Reuters
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Однако, как отметил колумнист The Independent Руперт Хоксли, это не повод успокоиться, ведь, как оказалось, якобы толерантный Альбион на самом деле не такой уж толерантный. "Вы можете возразить, что во всем этом участвовало лишь меньшинство фанатов и что они не представляют Англию, но вы будете лгать себе. Бандитизм, чувство собственной исключительности и полное отсутствие заботы о других теперь, кажется, стали национальными чертами, и многие фанаты Англии этим также очень гордятся. Возможно, мы не все такие, но давайте не будем искать в этом утешение, потому что дело здесь на самом деле не в отдельных людях, а в культуре нетерпимости, которая распространилась по всей стране", - считает Хоксли.

Как утверждают в английской Премьер-лиге, 80 процентов всех нападок в адрес местных игроков пишут пользователи за пределами Британии

Финал Евро-2020, который прошел на стадионе "Уэмбли", показал, что с терпимостью у британцев, по крайней мере в футбольной среде, большие проблемы. Соцсети облетели кадры, на которых местные болельщики дерутся с итальянскими, громят все на своем пути, а безбилетники штурмом берут стадион, снося заграждения и сбивая с ног сотрудников.

В мире Европа Великобритания Чемпионат Европы по футболу - 2020

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