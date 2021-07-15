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15.07.2021 22:21
Рубрика: Экономика

Будут ли из-за жары дорожать мороженое и напитки

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8510)
Россияне ищут спасение от аномальной жары, скупая мороженое, прохладительные напитки и пиво. Эксперты прогнозируют, что высокий спрос и повышенные расходы на охлаждение продуктов могут привести к росту цен на них. Представители рынка уверяют, что к лету производители сезонных товаров готовятся заранее и с запасом - ни дефицита, ни роста цен нет.
Фото: Дина Непомнящая Фото: Дина Непомнящая
Фото: Дина Непомнящая

Поскольку этим летом температура бьет все рекорды, то и спрос на мороженое, прохладительные напитки, пиво растет быстрее обычного. Кроме того, в жару повышаются расходы на энергию для холодильников для перевозки и хранения тех же молочных или замороженных полуфабрикатов. Отсюда - и возможный рост цен, пояснил радио Sputnik генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Если цены на мороженое и растут, то только за счет увеличения надбавки со стороны торговли, производители не поднимают отпускные цены из-за жары, говорит заместитель генерального директора Союза мороженщиков Наталья Уткина. Но в крупных торговых сетях роста цен не наблюдается. Возможно, стало меньше продаваться мороженого по акциям. На три летних месяца приходится 55-66% продаж. Но этот объем мороженщики нарабатывают заранее. В этом году из-за жары продажи увеличились. Но дефицита продукции нет.

"В зависимости от температуры рост спроса на прохладительные напитки может варьироваться до плюс 70% и выше, как это, например, фиксируется по упакованной воде", - говорит президент "Союзнапитков" Максим Новиков. Но недостатка в запасах всех категорий напитков не наблюдается. Производители заранее готовятся к летнему сезону с учетом повышенного спроса. А конечная стоимость продукции формируется в первую очередь исходя из рыночных цен на сырье, оборудование и логистику. По опыту прошлых лет цена на напитки колеблется в рамках инфляции, и резких скачков цены не происходит, утверждает Новиков.

Жаркая погода, а также чемпионат Европы по футболу, часть матчей которого проходила в Санкт-Петербурге, способствовали росту продаж как традиционного, так и безалкогольного пива. Но оценивать эффект преждевременно. Новые ограничения, введенные для общепита и гостиниц в связи с пандемией, негативно сказываются на продажах, говорит председатель совета Ассоциации производителей пива Андрей Губка. По его мнению, стоимость пива не зависит от сезонности. На цену влияют нагрузка на производителей, экономическая эффективность работы торговли, запросы клиентов, а также прозрачность законодательного регулирования.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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