В четверг, 15 июля, Центральному Оршанско-Хинганскому ордена Жукова Краснознаменному округу войск национальной гвардии РФ исполняется 100 лет. Указом Президента Российской Федерации за высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач, Центральный округ Росгвардии награжден орденом Жукова.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, военнослужащих, сотрудников и ветеранов округа с вековым юбилеем поздравил командующий округом генерал-полковник Игорь Голлоев.

- Благодарю весь личный состав, ветеранов и гражданский персонал Центрального округа войск национальной гвардии за добросовестный и самоотверженный труд. Уверен, что и впредь профессиональный уровень будет соответствовать сложности и ответственности задач, которые ставятся перед округом руководством войск национальной гвардии и страны, - сказал генерал.

Командующий округом выразил слова благодарности родным и близким сотрудников и военнослужащих за их терпение, понимание, поддержку и любовь, которые помогают росгвардейцам успешно выполнять поставленные задачи.

- В этот праздничный день мы склоняем головы перед светлой памятью наших товарищей, павших при исполнении воинского и служебного долга. Они навечно остались в строю, в наших сердцах. Мы и впредь будем делать все возможное, чтобы родные и близкие наших товарищей не остались без внимания, заботы и поддержки, - подчеркнул Игорь Голлоев.

Особые слова благодарности командующий округом адресовал ветеранам оперативно-территориального объединения.

Военнослужащих и сотрудников Центрального округа Росгвардии с вековым юбилеем поздравили с орбиты космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров. В своем видеопоздравлении они пожелали росгвардейцам успехов в достижении новых профессиональных высот, сохранении и приумножении славных боевых традиций, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне.

Под защитой воинских частей, входящих в состав Центрального округа, находится свыше 30 объектов атомной энергетики, научно-исследовательских центров и институтов, расположенных в десяти субъектах Центрального федерального округа. Непрерывно осуществляется охрана важных государственных объектов, специальных грузов и сооружений на коммуникациях.

Ежедневно тысячи военнослужащих заступают на маршруты патрулирования, оберегая покой граждан. Эти подразделения также несут патрульно-постовую службу при проведении общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

В 2018 году почти 15 тысяч военнослужащих и сотрудников Центрального округа Росгвардии приняли участие в обеспечении безопасности Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Они выполнили около трех тысяч задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, обследовали более 100 объектов инфраструктуры чемпионата, во взаимодействии с органами внутренних дел обеспечили безопасность объектов транспортной инфраструктуры Москвы, Подмосковья, Воронежа и Калуги.

Не секрет, что из-за пандемии коронавируса количество доноров резко снизилось, поэтому военнослужащие и сотрудники округа выступили с инициативой пополнить региональные банки крови.

В апреле 2020 года в Центральном округе был дан старт донорской акции "От сердца к сердцу", нашедшей поддержку во всех регионах страны.

Донорская акция "От сердца к сердцу" стала бессрочной и проводится на постоянной основе. В общей сложности в ней приняли участие уже более пяти тысяч человек. Благодаря этой акции росгвардейцы помогли спасти не одну человеческую жизнь. Так, например, сотрудница вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве капитан полиции Оксана Нечаева откликнулась на просьбу врачей Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и сдала компоненты крови для новорожденной девочки, которая родилась с тяжелым врожденным заболеванием. Донорская кровь троих сотрудников столичного ОМОНа спасла жизнь новорожденному пациенту, у которого был диагностирован врожденный порок сердца, и требовалась не одна операция. Сейчас малыш живет полноценной жизнью.

Справка "РГ"

Московский округ войск ВЧК был образован в 1921 году.

В годы Великой Отечественной войны 36-я дивизия НКВД приняла непосредственное участие в становлении и развитии снайперского движения, а 17 июля 1944 года под руководством командира дивизии полковника Ивана Ивановича Шевлякова приняла участие в операции "Большой вальс", или "Парад побежденных" - конвоировала по улицам Москвы более 57 тысяч пленных гитлеровских генералов, офицеров и солдат.

Значимый вклад в победу над фашистской Германией внесла и 192-я стрелковая дивизия. В 1944 году за взятие города Орши получила почетное наименование "Оршанская", за освобождение столицы Беларуси - города Минска - награждена орденом Боевого Красного Знамени. В 1945 году за успешное форсирование горного хребта Большой Хинган дивизия удостоена почетного наименования "Хинганская".

В 1946 году на основе 36-й дивизии конвойных войск НКВД и 192-й стрелковой Оршанско-Хинганской Краснознаменной дивизии формируется 76-я дивизия конвойных войск МВД СССР, которая в 1993 году стала основой для формирования Московского Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа внутренних войск МВД России.

Войска округа участвовали в урегулировании межнациональных конфликтов в Средней Азии и Закавказье, в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

Всего за столетний период существования округа более шестидесяти пяти тысяч военнослужащих и сотрудников награждены государственными наградами, 13 удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 33 - Героя Российской Федерации, восемь стали полными кавалерами ордена Славы.