Частным охранникам запрещено обыскивать граждан

Пленум Верховного суда России утвердил постановление, как наказывать за служебные преступления в коммерческих организациях. Документ публикует "РГ".

Новые правила призваны защитить граждан от любого назойливого внимания как к ним самим, так и к их банковским картам. Пленум Верховного суда России разъяснил, что частные детективы не вправе охотиться за личными тайнами человека, а пин-коды к нашим картам неприкосновенны для посторонних. Нотариусы же помогут сохранить наши ценные документы, да так, что никакой глаз в них не заглянет. Фото: Reuters

Принципиальные разъяснения касаются частных охранников и частных детективов. И тем, и другим может грозить уголовная ответственность за нарушение права на тайну переписки и переговоров, права на уважение частной жизни. Это значит, например, что нельзя нанять частного детектива для слежки за своей женой. Тот бизнес-сыщик, который возьмется за такой заказ, нарушит Уголовный кодекс. Также Верховный суд России напомнил о категоричном запрете частным охранникам проводить личный досмотр граждан.

"Сотрудники ЧОП не вправе проводить личный досмотр гражданина: такими полномочиями обладают только сотрудники правоохранительных органов. Так что, например, обыск покупателя в магазине будет незаконным и должен повлечь возбуждение уголовного дела в отношении охранников", - отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В свою очередь адвокат Александр Погодин пояснил, что любой охранник, выявивший на охраняемом объекте факт кражи, имеет право задержать лицо, совершившее преступление, зафиксировать следы фото- и видеозаписью и вызвать сотрудников полиции. По его словам, частные охранники могут применять физическую силу, специальные средства, оружие для пресечения преступления против охраняемого имущества, отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью, отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество. Последние два условия касаются применения оружия.

Что же касается частных детективов, то они, как пояснил Александр Погодин, вправе наблюдать за гражданами только в общественных местах. Что же касается слежки за подозреваемыми в неверности супругами, это запрещенная услуга. Результаты такой деятельности не могут быть предъявлены в суде. Детектив же, уличенный в проведении такой слежки, может быть привлечен к уголовной ответственности.

"Частные детективы могут оказывать услуги по сбору сведений по гражданским и уголовным делам, проводить устные опросы граждан с их согласия, наводить справки, производить внешний осмотр строений, осуществлять наблюдение для получения необходимой информации в целях оказания сыскных услуг, - поясняет адвокат. - Следует отметить, что проводимые частными детективами опросы, наведение справок и наблюдение поразительно напоминают одноименные оперативно-разыскные мероприятия. Разница заключается в целях, границах дозволенного и возможностях использования полученной информации в правовом поле, например, в судах".

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, которые уполномочены проводить спецслужбы, допускается ограничение конституционных прав граждан, например, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Частные детективы вправе проводить наблюдение только в публичных местах и обязаны уважать наши права на неприкосновенность частной жизни

Но частные детективы не могут делать ничего подобного, для них чужая личная жизнь это точно такая же тайна, как для всех нас.

"Частный детектив обязан соблюдать законодательство в части защиты информации, затрагивающей личную жизнь и имущество граждан, и в принципе не может ограничивать конституционные права граждан, - подчеркнул адвокат. - По этой причине частные детективы вправе проводить наблюдение только в публичных местах с изъятиями, установленными законом в отношении неприкосновенности частной жизни".