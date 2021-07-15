Что может спровоцировать пигментацию кожи

Пигментация - процесс естественный, который у большинства людей развивается с возрастом. Однако существует ряд факторов, способных ускорить данный процесс.

Один из них - увлечение фруктовыми кислотами, считает врач-дерматолог Татьяна Егорова. Это всевозможные пилинги и средства для ухода на их основе.

Также риск появления пигментации существует, если было какое-то образование, например, прыщик, а человек его расковырял и позагорал. В таком случае может образоваться пигментное пятно, так называемая поствоспалительная пигментация.

Пятна на коже могут появиться и в следствие использования некоторых медицинских препаратов. Так, нередко такое воздействие оказывают тетрациклиновые мази.

Еще один фактор, который может спровоцировать пигментацию, - лазерные процедуры, в частности лазерная эпиляция. "После лазера чувствительность к свету возрастает в разы", - отмечает Егорова в беседе с aif.ru. По ее словам, загорать после лазера можно только если используется "холодный александрит", либо после процедур нужно очень тщательно защищаться. "Требуется огромная шляпа, как у мексиканца, и наносить крем с фильтром 50+ каждые час-два, - отмечает эксперт. - И тут важно понимать, что такой крем следует мазать исключительно на чистую кожу: принять душ, протереть ее хлоргексидином и потом уже наносить крем".