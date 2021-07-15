ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от партии "Новые люди"

Центризбирком на заседании в четверг, 15 июля, заверил списки партии "Новые люди" по единому федеральному и по одномандатным округам.

Как рассказал член ЦИК Евгений Шевченко, по 16 кандидатам из федерального списка документы не были представлены вообще. Что касается остальных 223 кандидатов из этого списка, то в ходе проверки были выявлены недостатки. Большинство из них партия устранила, но по нескольким кандидатам они изначально носили неустранимый характер. Это, например, отсутствие сведений о доходах и об имуществе за рубежом на самого выдвиженца и членов его семьи (так называемые президентские справки).

В итоге ЦИК принял решение исключить из федерального списка партии "Новые люди" 27 кандидатов и заверил его в количестве 212 человек. Были замечания и к одномандатникам. По итогам проверки исключены 19 человек, список заверен в отношении 195 выдвиженцев партии по одномандатным округам. Теперь они могут подавать документы для регистрации в регионах.

Напомним, партия "Новые люди" была образована в прошлом году и уже в ходе первой избирательной кампании смогла провести в региональные заксобрания семерых своих представителей, получив таким образом парламентскую льготу - право выдвигать кандидатов в депутаты Госдумы без сбора подписей.