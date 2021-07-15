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15.07.2021 16:59
Рубрика: Власть

ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от партии "Новые люди"

Текст: Галина Мисливская

Центризбирком на заседании в четверг, 15 июля, заверил списки партии "Новые люди" по единому федеральному и по одномандатным округам.

В ЦИКе оценили качество поступивших от партий документов

Как рассказал член ЦИК Евгений Шевченко, по 16 кандидатам из федерального списка документы не были представлены вообще. Что касается остальных 223 кандидатов из этого списка, то в ходе проверки были выявлены недостатки. Большинство из них партия устранила, но по нескольким кандидатам они изначально носили неустранимый характер. Это, например, отсутствие сведений о доходах и об имуществе за рубежом на самого выдвиженца и членов его семьи (так называемые президентские справки).

В итоге ЦИК принял решение исключить из федерального списка партии "Новые люди" 27 кандидатов и заверил его в количестве 212 человек. Были замечания и к одномандатникам. По итогам проверки исключены 19 человек, список заверен в отношении 195 выдвиженцев партии по одномандатным округам. Теперь они могут подавать документы для регистрации в регионах.

Напомним, партия "Новые люди" была образована в прошлом году и уже в ходе первой избирательной кампании смогла провести в региональные заксобрания семерых своих представителей, получив таким образом парламентскую льготу - право выдвигать кандидатов в депутаты Госдумы без сбора подписей.

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