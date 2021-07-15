ЦИК заверил список одномандатников от "Коммунистов России"

Центризбирком на заседании в четверг заверил список кандидатов по одномандатным округам от партии "Коммунисты России". Ранее комиссия заверила федеральный список этого политического объединения из 398 фамилий.

По итогам проверки документов одномандатников исключен один кандидат - он не представил заявление о согласии баллотироваться, "донести" его закон не позволяет.

В итоге Центризбирком заверил список партии "Коммунисты России" из 204 человек. Теперь они могут подавать документы на регистрацию в соответствующих округах.

Напомним, "Коммунисты России" представлены семью депутатами в региональных законодательных собраниях и могут выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей.