COVID-19 серьезно подорвал знания итальянских школьников

Пандемия, спровоцировавшая массовый переход на дистанционное обучение, весьма негативно отразилась на знаниях итальянских учеников. К столь неутешительному выводу пришли местные специалисты после проверки результатов письменных работ по итальянскому языку и математике, проводимых в стране ежегодно среди учеников начальной и средней школы Национальным институтом по оценке системы образования и обучения.

Как отмечается в отчете, ученики начальных классов, которые посещали школу практически в течение всего учебного года, сумели удержать планку, продемонстрировав достойный уровень, сравнимый с 2019, допандемийным годом. Чего, увы не скажешь о средней школе, 39 процентов учащихся которой не смогли набрать необходимых баллов по итальянскому и 45 процентов - по математике.

В средней школе второй ступени ситуация еще более удручающая - 44 процента и 51 процент соответственно. По мнению экспертов, тревожный тренд, связанный с резким снижением уровня знаний, укоренился практически во всех регионах, но и в этом вопросе Италия разделась на "бедный" юг и "богатый" север.

Хуже всего с успеваемостью дела обстоят в Кампании, Калабрии и Апулии, где более половины учащихся не смогли показать даже минимального уровня подготовки по родному языку.