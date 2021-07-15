Дефицит полувагонов может усилить рост цен на стройматериалы

Несколько секторов экономики ждет нехватка полувагонов для вывоза продукции, рассказали участники рынка. Для потребителей это обернется ростом цен. Проблемы с поставками продукции, в частности, скоро начнут испытывать производители стройматериалов, рассказал "Российской газете" источник, знакомый с ситуацией. "Стройматериалы будут дорожать, а вслед за этим начнется рост цен на жилье", - считает он.

Пока нехватку материалов строительные организации в полной мере не ощутили, но готовятся к работе в новых условиях, многие переходят на автотранспорт. Уже были перебои с поставками щебня, замечает руководитель департамента закупок ГК "ОДСК" Дмитрий Игнатов. "В случае надвигающегося дефицита полувагонов больше всего страдают грузоотправители, работающие на внутренний рынок. Они вынуждены повышать отпускные цены на стройматериалы", - говорит председатель комиссии по проектному финансированию общественного совета при минстрое Рифат Гарипов.

На рынке действительно сложился дефицит полувагонов. С апреля, по разным оценкам, уровень ставок на предоставление подвижного состава вырос на 40%, добавляет президент ГК "Основа" Александр Ручьёв.

Тому есть несколько причин. С 2016 года, когда в России был введен запрет на продление срока службы старых вагонов, РЖД регулярно фиксирует сезонный дефицит полувагонов, указывает Гарипов. Рост цен на металл привел к повышению стоимости как новых вагонов, так и ремонта старых. Для обновления парка нужны дополнительные средства.

Кроме того, в пандемию спрос на подвижной состав резко сократился. Поэтому часть вагонов была законсервирована. Когда спрос резко вырос, вернуть на дорогу полувагоны быстро не получилось. А имеющийся подвижной состав перевозчики предпочитают использовать для перевозки угля, цены на который сейчас достигли максимумов за последние 11 лет, указывают эксперты. Так, по данным РЖД, в первом полугодии 2021 года доля угля в общем объеме погрузки в портах составила 52,5%, на 17,4% больше к первому полугодию 2020 года.

С нехваткой вагонов уже столкнулись производители дешевой соли. Операторы и собственники подвижного состава под погрузку соли производителям гарантируют только половину от нужного количества полувагонов, есть риск срыва поставок соли, указывают в "Руспродсоюзе".

В минпромторге заявили, что не отмечают дефицита соли в магазинах, а также проблем с ее поставками и ценами, сославшись на информацию крупнейших торговых сетей.

Операторы подвижного состава признают наличие проблемы, но обещают, что ситуация нормализуется осенью, когда снизится спрос на перевозку

Сейчас погрузка выходит на пиковые доковидные значения и потребность в вагонах растет, подтверждают в Союзе операторов железнодорожного транспорта. Эксперты считают, что решить проблему дефицита вагонов можно с помощью долгосрочных контрактов, которые позволят гибко реагировать на меняющуюся конъюнктуру. Ситуация стабилизируется в конце осени, когда снизится спрос на перевозку и операторы восстановят подвижной состав, считает Александр Ручьёв.