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15.07.2021 07:47
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала, как в продуктах распознать пальмовое масло

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почти все готовые к употреблению продукты, изготовленные промышленным способом, содержат пальмовое масло. Однако, производители могут вводить покупателей в заблуждение, скрывая этот ингредиент под разными формулировками, рассказала врач-диетолог Оксана Михалева.

Фото: iStock
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По ее словам, в домашних условиях определить наличие пальмового масла в продукте невозможно, так как оно, как и другие масла, содержит насыщенные и ненасыщенные жиры.

- Обратите внимание на такие обозначения: растительное масло - должен быть указан конкретный вид масла, пальмовый олеин, пальмовый стеарин, стеариновая кислота, пальмитиновая кислота, кондитерский жир, растительный заменитель жира, заменитель молочного жира, эквиваленты масла какао, заменители масла какао, фритюрные жиры, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, маргарин, - приводит слова диетолога агентство "Прайм".

Михалева добавила, что в натуральном пальмовом масле высока концентрация антиоксидантов, особенно бета-каротина и токоферола. Однако при массовом промышленном производстве выпечки, сладостей, десертов, майонеза, молочной продукции, фастфуда используют отбеленное пальмовое масло, на нем также обжаривают полуфабрикаты.

Вместе с тем, по словам диетолога, употребление пальмового масла в больших количествах повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

- Дело в том, что жировой состав пальмового масла на 50 процентов представлен насыщенными жирами, употребление которых значительно повышает риск атеросклероза и неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов: инсультов и инфарктов, - пояснила доктор.

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