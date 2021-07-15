16 июля 2001 года - это особенный день, когда был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ.

Син Гуанчэн: Китай и Россия твердо идут по пути мультилатерализма, противостоят унилатерализму и политике травли, защищают систему международных отношений, в центре которой находится ООН.

Договор не только блестяще демонстрирует историческую последовательность развития китайско-российского добрососедства и дружбы, но и в полной мере отражает основные принципы и сущность мирной дипломатической стратегии и внешней политики Китая и России. Он резюмирует исторический опыт длительного развития китайско-российских отношений и исходит из основных норм международного права. Договор стал основополагающим и авторитетным международно-правовым документом, регулирующим двусторонние межгосударственные отношения. В 2021 году будет отмечаться 20-я годовщина со дня подписания Договора. Для того, чтобы оценить историческую роль Договора в последние 20 лет, требуется серьезное обсуждение и исследование представителей научных кругов обеих стран.

Договор направлял китайско-российские отношения в их непрерывном развитии от отношений партнерства и стратегического взаимодействия до отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

Последовательное и скоординированное развитие китайско-российских связей стало образцом современных межгосударственных отношений.

Двусторонние отношения охватывают все сферы и направления сотрудничества Пекина и Москвы. Китай и Россия как постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) последовательно углубляют сотрудничество в международной сфере, сформировав стратегический консенсус по ряду вопросов, что является важной особенностью китайско-российских отношений.

Стратегический консенсус между КНР и РФ в международных делах в основном раскрывается в четырех ключевых областях, которые будут детальнее проанализированы ниже.

1. Страны придают важное значение статусу и роли ООН в международных делах

1.1 В Договоре, ряде совместных заявлений и связанных с ними соглашениях КНР и РФ подчеркивают статус и роль ООН

В Статье 13-й Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ четко определено, что договаривающиеся стороны укрепляют сотрудничество в Организации Объединенных Наций, ее Совете Безопасности и специализированных учреждениях ООН. ООН играет незаменимую роль в поддержании мира во всем мире, содействии сотрудничеству между странами и продвижении общего развития.

За последние 70 лет ООН сыграла незаменимую роль в трех ключевых областях: мир и безопасность, развитие и права человека. Дальнейшее всестороннее укрепление авторитета и статуса Организации остается важной задачей для международного сообщества. Действия Китая и России по поддержанию статуса и влияния ООН способствуют стабильности миропорядка, а также безопасности, миру и развитию во всем мире.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. 11 сентября 2020 года. Фото: РИА Новости www.ria.ru

1.2 Главный стратегический консенсус Китая и России по вопросу ООН

Исходя из Договора и связанных с ним совместных заявлений и соглашений можно сделать вывод, что стратегический консенсус между Китаем и Россией по вопросу ООН проявляется в следующих аспектах.

Во-первых, необходимо прилагать усилия для укрепления центральной роли ООН как наиболее авторитетной и универсальной международной организации, в состав которой входят суверенные государства, в решении международных вопросов, особенно в области мира и развития.

Во-вторых, нужно обеспечить главную ответственность СБ ООН в сфере защиты международного мира и безопасности.

В-третьих, следует повышать представительность Совета Безопасности ООН, поддерживать его эффективность, а также укреплять кооперацию в вопросе реформирования СБ ООН.

В-четвертых, страны считают целесообразными необходимые и разумные реформы Организации для укрепления ее авторитета, повышения ее эффективности и консолидации способностей противостоять новым вызовам и угрозам.

В-пятых, российская сторона предлагает провести саммит лидеров государств - постоянных членов СБ ООН. Китай активно поддерживает эту идею.

В-шестых, в сентябре 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи на общих прениях 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Китай будет неизменно стимулировать мир во всем мире, вносить свой вклад в глобальное развитие и защищать международный порядок. Чтобы поддержать главенствующую роль ООН в международных делах, Китай передаст 50 млн долл. в поддержку плана ООН по гуманитарному реагированию на пандемию COVID-19 и 50 млн долл. - трастовому фонду Китай - ФАО по линии сотрудничества "Юг - Юг" на третьем этапе. КНР продлит срок действия Фонда поддержания мира и развития Китай - ООН на пять лет после его истечения в 2025 году, а также создаст Центр географических знаний и инноваций в рамках ООН и Международный центр больших данных об устойчивом развитии на благо выполнения Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В-седьмых, Китай и Россия будут продолжать сотрудничество в сфере развития и защиты прав человека, продвигать равный подход ко всем видам прав человека со стороны правозащитного механизма ООН, наращивать инвестиции в реализацию экономических, социальных и культурных прав, а также прав на развитие развивающихся стран.

В-восьмых, следует делать акцент на комплексных мерах и продвигать создание единого антитеррористического фронта, центральную роль в котором играла бы ООН.

1.3 Китай и Россия намерены защищать статус и роль ООН

Китай и Россия прилагают усилия для защиты статуса и роли ООН в связи с национальными интересами двух стран. Пекин и Москва считают, что ООН, состоящая из суверенных государств, является международной организацией, обладающей наибольшим авторитетом и универсальностью, а также прекрасной репутацией. ООН - важнейшее международное объединение, позволившее мировому сообществу усвоить уроки Второй мировой войны, поддерживать мир и развитие. В связи с этим любой акт, направленный на ослабление статуса и влияния ООН, несет в себе риск разрушения существующего миропорядка и угрожает миру и развитию во всем мире, что не отвечает национальным интересам КНР и РФ.

2. Страны выступают за мультилатерализм и против унилатерализма

Сегодня структура международных отношений трансформируется, мир вступил в период бурных изменений. Как реформировать систему глобального управления? В ноябре 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на 20-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что мировое сообщество переживает серьезное испытание - противостояние между многосторонним и односторонним подходом, открытостью и закрытостью, сотрудничеством и конфронтацией. Он задал вопрос: что происходит с миром и что нам делать? Он также отметил, что разногласия между странами - это нормально, их следует надлежащим образом разрешать путем диалога и консультаций. В межгосударственных отношениях может наблюдаться конкуренция, но она должна оставаться позитивной и благотворной, соответствовать международным нормам и не выходить за границы морали. Крупная держава должна отвечать образу таковой: предоставлять больше глобальных общественных благ, брать на себя большую ответственность, демонстрировать свои обязательства.

КНР и РФ непрерывно продвигают реформирование и совершенствование системы глобального управления, а также содействуют тому, чтобы в ходе этого процесса соблюдались принципы "совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования". Страны подчеркивают, что в международных делах все страны мира должны опираться на такие принципы, как равенство прав, равенство возможностей и равенство правил. Китай и Россия также уделяют особое внимание вопросу модернизации системы глобального управления. Стороны полагают, что нынешняя система не отвечает объективным нуждам развития человечества, поэтому необходимо ее реформировать и усовершенствовать.

Однако сегодня некоторые страны мира прилагают усилия для продвижения унилатерализма и используют тактику запугивания в международных делах, нарушая мировое спокойствие.

Запугивание нанесло значительный ущерб эффективности системы глобального управления, существенно сократило ее возможности и повредило справедливости. В Совместном заявлении министров иностранных дел Китая и России 2020 г. отмечается, что Пекин и Москва категорически отвергают практику односторонних действий и протекционизма, политику силы и травлю других государств, введение не подкрепленных международно-правовыми основаниями односторонних санкций, а также экстерриториальное применение национального законодательства.

Син Гуанчэн: В Совместном заявлении министров иностранных дел КНР и РФ 2020 г. отмечалось, что Россия и Китай не допустят пересмотра закрепленных в Уставе ООН и других международных документах итогов Второй мировой войны. Стороны выступают за справедливость в международных делах, реформирование и совершенствование системы глобального управления

Китай и Россия всегда подчеркивали, что используют принципы мультилатерализма в международных делах. На саммите глав государств - членов ШОС в 2020 году председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что добрососедство и дружба превзойдут "политику разорения соседа", взаимовыгодное сотрудничество заменит логику "игр с нулевой суммой", а мультилатерализм одержит победу над унилатерализмом. 17 ноября 2020 года Си Цзиньпин принял участие в 12-м саммите БРИКС и выступил с важной речью на тему "Взаимная помощь и поддержка в преодолении пандемии, совместная работа по продвижению сотрудничества". Страны должны придерживаться мультилатерализма, обеспечивать мир и стабильность на планете. История нас учит, что избежать войны и хаоса возможно только с помощью подходов многосторонности и справедливости, а односторонние действия и политика, с позиции силы не только ничем не помогают, но, наоборот, порождают все больше споров и конфликтов.

3. Защита глобальной стратегической стабильности

3.1 Озабоченность в связи с рисками в сфере международной безопасности

В 2016 году в Совместном заявлении об укреплении глобальной стратегической стабильности лидеры Китая и России дали оценку глобальной ситуации, отмечая, что в мире происходит тревожное нарастание факторов, негативно влияющих на глобальную стратегическую стабильность, что вызывает обеспокоенность. В Совместном заявлении КНР и РФ об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху 5 июня 2019 году Китай и Россия подвергли критике отдельные страны, которые разрушают или изменяют под свои нужды существующую архитектуру контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.

КНР и РФ выразили тревогу в связи со стремлением некоторых государств к стратегическому преимуществу в военной сфере и их намерением обеспечить "абсолютную безопасность", назвав подобные действия крайне опасными.

3.2 Причина нарушения глобального стратегического баланса и стабильности

В Совместном заявлении об укреплении глобальной стратегической стабильности 2016 г. главы КНР и РФ отметили, что некоторые страны и союзы, стремящиеся к военному доминированию, упорно уходят от предметного разговора о каких-либо сокращениях и ограничениях тех видов оружия, которые рассматриваются ими как средства обеспечения решающего военного превосходства, что является важной причиной подрыва глобального стратегического баланса и стабильности.

Российско-китайские переговоры в Доме народных собраний. Пекин, Китай, 3 сентября 2015 года. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Действия США в сфере противоракетной обороны не имеют прямого отношения к актуальной проблеме распространения ракет. Фактически они наносят ущерб интересам стратегической безопасности государств региона, включая Китай и Россию.

3.3 Последствия нарушения глобальной стратегической стабильности

Политика США привела к неконтролируемому нарастанию военной силы, пошатнула глобальную систему стратегической стабильности, она противоречит идее осуществления повсеместного и всеобщего разоружения под эффективным международным контролем. Китай и Россия считают, что разработка и размещение стратегических систем противоракетной обороны в разных частях мира в одностороннем порядке негативно влияют на международный и региональный стратегический баланс, безопасность и стабильность, а также разрушают основы многосторонних политических и дипломатических средств реагирования на распространение ракет и ракетных технологий.

3.4 Основные меры по защите глобальной стратегической стабильности

Во-первых, КНР и РФ подчеркивают важность сохранения хороших отношений между крупными державами для решения глобальных стратегических вопросов, заявляют, что ядерные государства несут большую ответственность за поддержание международной безопасности и глобальной стратегической стабильности.

Во-вторых, ядерным державам следует отказаться от менталитета "холодной войны" и "игр с нулевой суммой", прекратить ничем не ограниченное развитие глобальной ПРО, уменьшить роль ядерного оружия в политике национальной безопасности, на деле уменьшить угрозу ядерной войны. Государства, обладающие ядерным оружием, должны устранять взаимные обеспокоенности путем ведения диалога и консультаций, повышать уровень взаимного доверия, укреплять общую безопасность, избегать недопонимания и ошибочных решений стратегического характера.

В-третьих, 10 июня 2014 года китайско-российский проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК) был представлен на Конференции по разоружению в Женеве. Тем самым был запущен переговорный процесс по заключению юридически обязывающего международного соглашения для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и размещения оружия в космосе, были приложены усилия по продвижению международной инициативы и политического обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе.

В-четвертых, следует осуществлять контроль над вооружениями и соблюдать основополагающие принципы заключительного документа первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению 1978 года, поскольку это важное средство укрепления международной стабильности и безопасности. Меры по сокращению и ограничению вооружений должны носить справедливый и сбалансированный характер и вести к укреплению безопасности каждого государства.

В-пятых, стратегическая стабильность не может рассматриваться как сугубо военная концепция в области ядерного оружия, поскольку это не отражает широту и многогранность современных стратегических вопросов. Необходимо исходить из более комплексной позиции, согласно которой стратегическая стабильность рассматривается как состояние международных отношений.

В-шестых, Китай и Россия ратуют за сохранение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который является одной из основ современной системы международной безопасности.

4. Необходимо противодействовать вмешательству во внутренние дела стран и искажению истории

4.1 Идея вмешательства во внутренние дела других стран не получает поддержки

Китай и Россия придерживаются единой позиции по следующим вопросам, связанным с противодействием вмешательству во внутренние дела других стран.

Во-первых, следует уважать историческое наследие и культурные традиции других стран, культурные различия и цивилизационное многообразие, право народов всех государств на самостоятельный выбор своего будущего, суверенитет каждой страны и выбор пути развития в сфере прав человека, а также уделять равное внимание политическим правам граждан, экономическим, социальным, культурным правам и праву на развитие.

Во-вторых, необходимо способствовать взаимодействию между цивилизациями, совместному процветанию и прогрессу, обмену опытом и взаимному обучению между различными культурами, чтобы разнообразие стало движущей силой прогресса человеческого общества.

В-третьих, следует противодействовать осуществлению смены режима путем незаконного вмешательства извне и экстерриториальному применению государствами норм национального права в нарушение международного права, отстаивать и повышать роль международного права.

Син Гуанчэн: Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на юбилейном торжестве по случаю 70-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне отметил, что эта победа позволила Китаю утвердиться на международной арене как великой державе, открыв светлую перспективу великого возрождения китайской нации

В-четвертых, важно содействовать защите прав человека мировым сообществом, поощрять конструктивный диалог в сфере прав человека, противостоять политизации этой тематики и вмешательству во внутренние дела других стран под предлогом защиты прав человека.

В-пятых, необходимо поддерживать борьбу с терроризмом и экстремизмом, противодействовать использованию США и западными странами "двойных стандартов" в борьбе с терроризмом, выступать против ассоциирования терроризма и экстремизма с конкретными странами, религией, национальностью и культурой.

В-шестых, страны подчеркивают важность продвижения международного права.

4.2 КНР и РФ выступают против искажения истории

В последние годы США и другие западные страны занимаются искажением истории Второй мировой войны, пороча и принижая роль и место КНР и РФ. В 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на юбилейном торжестве по случаю 70-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне отметил, что китайский народ окончательно разгромил японских милитаристских захватчиков, тем самым совершив героический поступок.

В ходе Войны сопротивления японским захватчикам китайский народ ценой огромных жертв сражался на тихоокеанском театре войны и внес чрезвычайно большой вклад в победу. Победа китайского народа в этой войне стала первой полноценной победой Китая после Опиумной войны в 1840 году, она позволила Китаю утвердиться на международной арене как великой державе, открыв светлую перспективу великого возрождения китайской нации.

В Совместном заявлении министров иностранных дел КНР и РФ 2020 года отмечалось, что Советский Союз и Китай приняли главный удар фашизма и милитаризма, вынесли на себе основную тяжесть сопротивления агрессорам, ценой огромных человеческих потерь остановили, разгромили и уничтожили захватчиков, проявив при этом беспримерную самоотверженность и патриотизм.

Сохранение исторической правды об этой войне - священный долг всего человечества. Россия и Китай будут сообща противодействовать попыткам фальсифицировать историю, героизировать нацистов, милитаристов и их пособников, очернить победителей. Наши страны не допустят пересмотра закрепленных в Уставе ООН и других международных документах итогов Второй мировой войны.

* Полная версия статьи - сборник "20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР"