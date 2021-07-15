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15.07.2021 12:07
Рубрика: Власть

"Единая Россия" предложит кабмину вернуть индексацию пенсий для инвалидов

Текст: Татьяна Замахина
Партия "Единая Россия" обратится в правительство РФ на тему восстановления индексации пенсий для работающих инвалидов. Об этом заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эту тему в ходе выступления на стратегической сессии ЕР "Повышение качества жизни инвалидов" поднял председатель удмуртского отделения Всероссийского общества слепых Александр Козлов. По его словам, отмена индексации для пенсионеров-инвалидов не стимулирует их работать. "А ведь для них работа еще и реабилитация", - подчеркнул он, предложив включить эту норму в "Народную программу" партии, с которой ЕР пойдет на выборы в этом году.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Андрей Исаев напомнил, что ранее ЕР отправила в правительство РФ предложения о поэтапном восстановлении индексации для работающих пенсионеров в целом. "Особо надо рассматривать ситуацию с восстановлением индексации для работающих инвалидов, - подчеркнул депутат. - Их пенсия имеет несколько иную природу, чем страховая пенсия по старости. Ведь, как правило, инвалиды имеют невысокие заработки, и без индексации у них нет стимулов для трудовой деятельности".

Это входит в прямое противоречие с политикой государства, считает Исаев. ЕР обратится в правительство с предложением вернуться к этой теме, заявил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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