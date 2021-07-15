Египтологи воссоединили разорванный 2300-летний свиток Книги мертвых

Ученым Новой Зеландии и США удалось восстановить разорванный свиток древнеегипетской Книги мертвых возрастом 2300 лет. На льняной тканой оказались нанесены заклинания и гимны, сопровождавшие в загробный мир человека по имени Петосирис.

Как сообщает Live Science, соединить разорванные части произведения стало возможно благодаря оцифровке артефактов из хранилищ Музея классических древностей Тисе при Кентерберийском университете в Новой Зеландии. После того, как оцифрованная копия фрагмента Книги Мертвых, опубликована в свободном доступе обнаружилась вторая часть рукописи. Недостающий фрагмент находился в Исследовательском институте Гетти в Лос-Анджелесе.

"Между ними оказался небольшой "пробел", но воссоединенный текст выглядит осмысленным, в том числе начертанное иероглифами заклинание", - отметила эксперт по египетскому искусству Элисон Гриффит.

Ткань для мумификации покрыта иератическим, или скорописным шрифтом, а также иероглифами, которые изображают сцены и заклинания из Книги мертвых. Среди них: мясники, режущие быка для жертвоприношения, четыре носильщика, погребальная лодка с сестрами-богинями Исидой и Нефтидой, и человек, тянущий повозку с изображением Анубиса -бога мертвых с головой шакала.

Египтологам удалось установить, как звали человека для которого изготовили Книгу мертвых - Петосирис, но полный текст артефакта еще не восстановлен. Для этого необходимо найти другие части рукописи.