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15.07.2021 06:32
Рубрика: Общество

Египтологи воссоединили разорванный 2300-летний свиток Книги мертвых

Текст: Николай Грищенко
Фото: Art Images via Getty Images Фото: Art Images via Getty Images
Фото: Art Images via Getty Images

Ученым Новой Зеландии и США удалось восстановить разорванный свиток древнеегипетской Книги мертвых возрастом 2300 лет. На льняной тканой оказались нанесены заклинания и гимны, сопровождавшие в загробный мир человека по имени Петосирис.

Фото: Manuel Bea Martinez et al.
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Как сообщает Live Science, соединить разорванные части произведения стало возможно благодаря оцифровке артефактов из хранилищ Музея классических древностей Тисе при Кентерберийском университете в Новой Зеландии. После того, как оцифрованная копия фрагмента Книги Мертвых, опубликована в свободном доступе обнаружилась вторая часть рукописи. Недостающий фрагмент находился в Исследовательском институте Гетти в Лос-Анджелесе.

"Между ними оказался небольшой "пробел", но воссоединенный текст выглядит осмысленным, в том числе начертанное иероглифами заклинание", - отметила эксперт по египетскому искусству Элисон Гриффит.

Ткань для мумификации покрыта иератическим, или скорописным шрифтом, а также иероглифами, которые изображают сцены и заклинания из Книги мертвых. Среди них: мясники, режущие быка для жертвоприношения, четыре носильщика, погребальная лодка с сестрами-богинями Исидой и Нефтидой, и человек, тянущий повозку с изображением Анубиса -бога мертвых с головой шакала.

Египтологам удалось установить, как звали человека для которого изготовили Книгу мертвых - Петосирис, но полный текст артефакта еще не восстановлен. Для этого необходимо найти другие части рукописи.

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