Эксперты: Европа не испытывала столь сильного наводнения 100 лет

Десятки человек погибли и пропали без вести из-за сильного наводнения в Западной Европе, которое эксперты назвали сильнейшими дождями в Старом Свете за столетие.

"В некоторых районах Европы не видели такого количества осадков за 100 лет", - сказал CNN Андреас Фридрих, официальный представитель метеорологической службы Германии. По его словам, в ряде районов эксперты зафиксировали более чем в два раза больше осадков, чем обычно бывает во время наводнений, которые привели, к разрушению некоторых строительных конструкций и железнодорожных путей.

Сильные наводнения в Германии и Бельгии превратили улицы в бушующие потоки, которые уносили машины и разрушали дома. Ливни в некоторых частях Западной Европы привели к тому, что реки и водохранилища вышли из берегов, вызвав внезапные наводнения, сообщает Associated Press. Десятки людей пришлось спасать с крыш домов с помощью надувных лодок и вертолетов. Сотни солдат были задействованы в спасательных операциях. Больше всего пострадала Германия: не менее 58 человек стали жертвами наводнения.

"Циклон прибыл из Франции в начале недели в Германию и находится над ней в течение последних 48 часов, - сказал эксперт. - На данный момент мы прогнозируем, что самые страшное позади, хотя более сильные дожди ожидаются на юго-западе Германии в верховьях Рейна и в пятницу".

В соседней Бельгии по меньшей мере шесть человек погибли в результате наводнения в южном регионе Валлонии, сообщил в четверг телеканал RTBF. Регион Валлония граничит с Северным Рейном-Вестфалией. Наводнения также нарушили работу национальной железнодорожной сети Бельгии Infrabel, остановив движение на франкоговорящем юге страны, сообщила компания в четверг в своем пресс-релизе. В Бельгии река Весдре вышла из берегов и затопила улицы Пепинстера, города недалеко от Льежа, где спасательная операция пожарных закончилась неудачей, когда небольшая лодка перевернулась и три пожилых человека исчезли под водой.

Люксембург и Нидерланды также пострадали от наводнения. На северо-востоке Франции проливные дожди затопили поля, многие дома и музей Первой мировой войны в Романь-су-Монфокон. По словам местных пожарных, они эвакуировали людей из кемпингов в окрестностях города Френ-ан-Вевр. Фейерверки ко Дню взятия Бастилии были отменены в некоторых небольших городах. По данным газеты L'Est Republicain, в некоторых районах реки Эир вода достигла самого высокого уровня за 30 лет. Согласно информации французской национальной метеорологической службы, эквивалент двух месяцев осадков выпал всего за два дня, а предупреждения о наводнении были выпущены для десяти регионов страны. О травмах или смертельных случаях не сообщалось, но синоптики предупредили о селях и проливных дождях в пятницу.

Италия начала отправлять поисковые бригады и автомобили в Валлонию, говорится в заявлении итальянского агентства гражданской защиты. Сотрудники Агентства гражданской защиты Франции прибыли в бельгийскую провинцию Льеж для оказания помощи в спасении пострадавших. "Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Германия, вы можете рассчитывать на помощь ЕС в борьбе с этими драматическими наводнениями. Я хочу поблагодарить всех спасателей за их неоценимую помощь и неустанные усилия", - написал в четверг в Twitter президент Совета ЕС Шарль Мишель. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг опубликовал предложение о поддержке. "Ужасно видеть разрушительное наводнение в Германии, Люксембурге, Нидерландах и Бельгии", - написал он.

Полный размер ущерба от стихийного бедствия все еще остается неясным: многие деревни были отрезаны от наводнений и оползней, сделавших дороги непроходимыми, отметили наблюдатели. На видео в социальных сетях были запечатлены автомобили, плывущие по улицам, и частично разрушенные дома. Многие из жертв были обнаружены только после того, как паводок отступил.

Стефан Рамсторф, профессор Потсдамского института исследований воздействия на климат, сказал: пока непонятно, являются ли экстремальные осадки в Германии прямым результатом планетарного потепления. "Но можно утверждать, что такие события становятся все более частыми из-за глобального потепления", - сказал ученый в интервью АР, отметив, что более теплый воздух может поглощать больше водяного пара, который в конечном итоге выпадает в виде дождя.