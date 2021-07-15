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15.07.2021 14:49
Рубрика: Общество

Эксперты Роскачества нашли в кефире кишечную палочку и плесень

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Роскачество отчиталось о проверке кефира семи торговых марок - четыре из них подтвердили свой хороший рейтинг, полученный ранее, а в трех образцах нашли бактерии группы кишечной палочки.

Фото: iStock
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Как говорится в сообщении Роскачества, наличие таких бактерий не допускается в кисломолочных продуктах со сроком годности более 72 часов. Кроме того, в двух образцах нашли следы плесени. Информация о нарушениях передана в контрольно-надзорные органы, в том числе в Роспотребнадзор.

Завлабораторией технохимического контроля ВНИМИ, кандидат технических наук Елена Юрова пояснила, что при производстве кефира живая закваска вносится в уже нормализованную молочную смесь технологом.

"Поэтому важно, чтобы условия на предприятии были близки к идеальным: чистые поверхности, емкости. Тогда проблем не возникнет", - сказала Юрова, добавив, что обнаружение бактерий группы кишечной палочки в любом случае опасно.

Также в Роскачестве рассказали, что кефир противопоказан при ряде заболеваний ЖКТ, а также его нельзя давать детям до года.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в материалах Роскачества.

Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Роскачество Медицина и здоровое питание

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