Эксперты Роскачества нашли в кефире кишечную палочку и плесень

Роскачество отчиталось о проверке кефира семи торговых марок - четыре из них подтвердили свой хороший рейтинг, полученный ранее, а в трех образцах нашли бактерии группы кишечной палочки.

Как говорится в сообщении Роскачества, наличие таких бактерий не допускается в кисломолочных продуктах со сроком годности более 72 часов. Кроме того, в двух образцах нашли следы плесени. Информация о нарушениях передана в контрольно-надзорные органы, в том числе в Роспотребнадзор.

Завлабораторией технохимического контроля ВНИМИ, кандидат технических наук Елена Юрова пояснила, что при производстве кефира живая закваска вносится в уже нормализованную молочную смесь технологом.

"Поэтому важно, чтобы условия на предприятии были близки к идеальным: чистые поверхности, емкости. Тогда проблем не возникнет", - сказала Юрова, добавив, что обнаружение бактерий группы кишечной палочки в любом случае опасно.

Также в Роскачестве рассказали, что кефир противопоказан при ряде заболеваний ЖКТ, а также его нельзя давать детям до года.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в материалах Роскачества.