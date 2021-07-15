Эксперты: Засуха в РФ может угрожать кукурузе, подсолнечнику и зерну

Установившаяся в некоторых российских регионах засуха грозит не только посевам зерна, но также кукурузе и подсолнечнику, сообщили эксперты "СовЭкона".

Как отметили аналитики, совсем недавно казалось, что запас влаги еще приличный, но он быстро идет на убыль. Из-за этого "СовЭкон" снизил прогноз по сбору пшеницы до 82,3 миллиона тонн.

Кстати, свой прогноз понизил и Институт конъюнктуры аграрного рынка - из-за дефицита влаги на юге теперь ожидаются сборы пшеницы в 81,5 миллиона тонн. Минсельхоз прогнозирует урожай в 80,7 миллиона тонн.

Между тем, как передает "Интерфакс", на фоне снижения прогнозов мировые цены на пшеницу начали повышаться.