Фитнес-клубы сообщили о риске кадрового дефицита из-за требования о вакцинации

Фитнес-клубы могут столкнуться с проблемой кадрового дефицита из-за требования привить 60% процентов сотрудников. Об этом сообщили руководители Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) на встрече представителей отраслей фитнеса и доставки с Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам соучредителя АОФИ Анастасии Юсиной, сотрудники большинства фитнес-центров оказались не готовы вакцинироваться, а часть ключевых тренеров уволились еще до принятия решения об обязательной вакцинации.

В департаменте предпринимательства и инновационного развития рекомендовали участникам рынка отправить данные даже в случае, если процент привитых людей на момент отправки отчета не достиг показателя 60% и актуализировать информацию по достижению этого показателя.

Кроме того, в мэрии поддержали инициативу по предоставлении субсидий и налоговых льгот выполнившим норму по вакцинации фитнес-клубам.

"Фитнес-клубам нужно время и оборотные деньги для восстановления, поэтому льготные кредиты, субсидирование, поддержка лизингов и прочих финансовых инструментов в сложившейся ситуации для нас очень важны", - подчеркнула Юсина.