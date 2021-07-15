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15.07.2021 14:53
Рубрика: Экономика

Фитнес-клубы сообщили о риске кадрового дефицита из-за требования о вакцинации

Текст: Матвей Линник

Фитнес-клубы могут столкнуться с проблемой кадрового дефицита из-за требования привить 60% процентов сотрудников. Об этом сообщили руководители Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) на встрече представителей отраслей фитнеса и доставки с Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В Москве начались проверки обязательной вакцинации сотрудников

По словам соучредителя АОФИ Анастасии Юсиной, сотрудники большинства фитнес-центров оказались не готовы вакцинироваться, а часть ключевых тренеров уволились еще до принятия решения об обязательной вакцинации.

В департаменте предпринимательства и инновационного развития рекомендовали участникам рынка отправить данные даже в случае, если процент привитых людей на момент отправки отчета не достиг показателя 60% и актуализировать информацию по достижению этого показателя.

Кроме того, в мэрии поддержали инициативу по предоставлении субсидий и налоговых льгот выполнившим норму по вакцинации фитнес-клубам.

"Фитнес-клубам нужно время и оборотные деньги для восстановления, поэтому льготные кредиты, субсидирование, поддержка лизингов и прочих финансовых инструментов в сложившейся ситуации для нас очень важны", - подчеркнула Юсина.

Экономика Бизнес Малый бизнес Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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