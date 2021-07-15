"Газпром экспорт" разочарован решением суда по газопроводу Opal

Компания "Газпром экспорт", являющаяся "дочкой" "Газпрома", выразила разочарование решением суда по ограничению транзитных мощностей газопровода Opal, который принимает топливо из "Северного потока".

С 2016 года "Газпром" мог бронировать напрямую 50% от мощности газопровода, а также получать остальные 50% через аукционы с третьими сторонами. Однако в 2019 году по иску Польши суд отменил это решение, оставив "Газпрому" право бронировать только половину мощности Opal.

Министерство экономики Германии пыталось обжаловать это решение. Как стало известно 15 июля, суд ЕС отклонил апелляцию ФРГ по поводу доступа к газопроводу, оставив в силе предыдущий вердикт.

В "Газпром экспорт" сообщили, что представители холдинга не были стороной процесса, однако внимательно следили за ходом разбирательства и "разочарованы созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы".

"Суд, к сожалению, сохранил режим ограничения использования его мощностей, который продолжается уже несколько лет", - цитирует заявление компании РИА Новости.