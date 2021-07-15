Новости

Синоптик рассказал, когда в Москву придет прохлада 17:50
Имя Петра Мамонова хотят увековечить в Москве 17:50
В Ростове зарегистрирована компания по производству космических спутников 17:47
В Крыму не планируют вводить обязательную вакцинацию для туристов 17:37
В Петербурге дорожники из-за жары выбрали весь лимит на проливку улиц 17:32
Экс-директора ТПП Мордовии осудили за аферу почти на 1 миллион рублей 17:31
Военные стали чаще ходить в самоволки и реже бегать от суда и следствия 17:28
В Петербурге служебная овчарка нашла пропавшего мальчика 17:23
Сотрудницу медцентра в Казани поймали за подделку справок о вакцинации 17:17
ЦИК заверил список одномандатников от "Коммунистов России" 17:16
Украинскому телеканалу назначили проверку за показ советских фильмов 17:13
Международные резервы РФ за неделю выросли на 2,8 млрд долларов 17:12
Нигерия зарегистрировала вакцину "Спутник V" 17:10
Напавший с ножом на пассажиров автобуса в Азове наблюдался у психиатра 17:05
Финляндия разрешит въезд туристам после вакцинации 17:01
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от партии "Новые люди" 16:59
Песков: В рамках саммита АТЭС контактов Путина с Байденом не планируется 16:40
В Шереметьево 18 рейсов направили в другие аэропорты из-за затопления 16:35
Консульство РФ выясняет, пострадали ли россияне при наводнении в Германии 16:32
"Газпром экспорт" разочарован решением суда по газопроводу Opal 16:26
В Калужской области произошла массовая драка 16:26
Евкуров проинспектировал белорусские полигоны, где пройдет "Запад-2021" 16:25
Балтийский флот получил новейшие высокоскоростные десантные катера 16:24
В Азове мужчина с ножом напал на трех женщин, одна погибла 16:20
В ГД оценили готовность Европарламента не признавать российские выборы 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
15.07.2021 16:26
Рубрика: Экономика

"Газпром экспорт" разочарован решением суда по газопроводу Opal

Текст: Евгения Думанская

Компания "Газпром экспорт", являющаяся "дочкой" "Газпрома", выразила разочарование решением суда по ограничению транзитных мощностей газопровода Opal, который принимает топливо из "Северного потока".

Зампред ГД ответил на предложение ГТС Украины по транзиту газа

С 2016 года "Газпром" мог бронировать напрямую 50% от мощности газопровода, а также получать остальные 50% через аукционы с третьими сторонами. Однако в 2019 году по иску Польши суд отменил это решение, оставив "Газпрому" право бронировать только половину мощности Opal.

Министерство экономики Германии пыталось обжаловать это решение. Как стало известно 15 июля, суд ЕС отклонил апелляцию ФРГ по поводу доступа к газопроводу, оставив в силе предыдущий вердикт.

В "Газпром экспорт" сообщили, что представители холдинга не были стороной процесса, однако внимательно следили за ходом разбирательства и "разочарованы созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы".

"Суд, к сожалению, сохранил режим ограничения использования его мощностей, который продолжается уже несколько лет", - цитирует заявление компании РИА Новости.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

Аэропорт Шереметьево затопило из-за сильного ливня
РФС определится с новым главным тренером сборной до 23 июля
МВД предлагает снизить транспортный налог для добровольно прошедших ТО
Правнук Тютчева, биолог Иван Пигарев умер после ДТП с самокатом
Минпромторг сообщил об отсутствии дефицита соли в магазинах
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае