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15.07.2021 18:03
Рубрика: Власть

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ американскую НПО "Проект Медиа"

Текст: Иван Егоров

По результатам изучения поступивших материалов 15 июля 2021 года в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. ("Проект Медиа") (США).

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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Информация о принятом решении Генпрокуратуры направлена в Минюст для внесения "Проект Медиа" в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.

Власть Право Правительство Генпрокуратура Некоммерческие организации в России

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