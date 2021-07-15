Генпрокуратура признала нежелательной в РФ американскую НПО "Проект Медиа"

По результатам изучения поступивших материалов 15 июля 2021 года в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. ("Проект Медиа") (США).

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Информация о принятом решении Генпрокуратуры направлена в Минюст для внесения "Проект Медиа" в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.