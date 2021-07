Гитарист группы Cinderella Джефф ЛаБар найден мертвым

Джефф ЛаБар, гитарист важной американской "тяжелой" группы Cinderella, найден мертвым в своей квартире в Нэшвилле.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на первую жену Джеффа Гейл. Инцидент произошел в среду. Музыканту было 58 лет. Причина смерти пока не обнародована.

Как уточнено, перед этим члены семьи и друзья ЛаБара на протяжении нескольких дней не могли с ним связаться, и обеспокоенная экс-супруга поехала проверить, всё ли в порядке, и обнаружила труп гитариста.

Cinderella была сформирована в Филадельфии в 1983-м, стяжала гигантскую славу в середине / конце 80-х, записав три ударных альбома, и сошла на нет с приходом в чарты гранжа.

ЛаБар заменил в группе Майкла Келли Смита (Шермика), в 1985-м неосмотрительно ушедшего из подающего надежды ВИА и создавшего с другим экс-участником Cinderella, барабанщиком Тони Дестром глэмовый коллектив Britny Fox (существует, с перерывами, до сих пор). Джефф отвечал за соло-, ритм- и акустические гитары и бэк-вокал.

Cinderella официально прекратила существование в 2017-м. ЛаБар записал тихо прошедший сольный альбом One For The Road (2014), играл в проекте Naked Beggars (две пластинки) - с басистом Cinderella Эриком Бриттингемом и его женой Ингой, работал управляющим пиццерии и строительным подрядчиком.

В интервью гитарист неоднократно каялся, что параллельно с обрушившейся на него в 80-х славой начались и проблемы с алкоголем и не одобряемыми законом веществами.