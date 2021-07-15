Главному детскому доктору России исполнилось 80 лет

Нет такого звания - главный детский доктор России? Действительно нет! Но Александр Александрович Баранов именно главный, именно детский, именно российский. И вряд ли кто осмелится оспаривать это утверждение. По той простой причине, что всей своей жизнью, всем своим служением детскому здоровью Баранов это доказал. Есть у Александра Александровича свой жизненный девиз: "Сохраним здоровье детей - сохраним Россию!". И он так явно, так убедительно всегда ему следовал и следует, что это стало девизом и его коллег-педиатров.

Педиатры. Детские врачи. Никакие умелые, или как любят говорить ныне, эффективные менеджеры никогда не станут им заменой. Почему сегодня в день юбилея об этом? Да потому, даже невозможно поверить, но был момент в нашей службе здоровья, когда именно некие эффективные менеджеры приняли решение о том, что… педиатрия вовсе не нужна. Тому была свидетелем. Шел очередной представительный форум педиатров. И вдруг… Вдруг прозвучало якобы "согласованное наверху" предложение отменить всяческую педиатрию, педиатрические факультеты, детские лечебные учреждения... Детей, дескать, могут и должны лечить врачи общей практики. Дикость? Такого априори не может быть? Но было! Было. Попытки доказать известное, что детский врач может лечить взрослого, а вот наоборот никак невозможно, были тщетны. И если бы не Александр Баранов, поддержанный ведущими педиатрами…

Через тернии к звездам… Очень российское кредо. Александр Баранов - тому доказательство. С самого рождения. Александр появился на свет в тяжелые первые дни Великой Отечественной войны в Кировской области. В семье сельских интеллигентов - мама-учительница, отец-фельдшер. А российская сельская интеллигенция - особая, благодатная среда становления личности, гражданина. И характер будущего академика родом из детства. Даже, чтобы просто учиться в старших классах школы, надо было обладать характером. Школа-то в 15 километрах от дома. Добраться до нее можно было только через лес: зимой - на лыжах, летом - пешком или на велосипеде. Добирался. Не жаловался.

Об этой дороге в школу невольно однажды вспомнилось. Проходило торжественное открытие нового корпуса в Барановском центре охраны здоровья детей. Вышестоящий представитель предложил здравицу за Александра Александровича - он тогда возглавлял центр. Его заслуга, уверял представитель, в том, цитирую, что "Баранов сумел пробить, преодолеть все ветви власти, сумел убедить в необходимости создания такого корпуса". Но… Почему надо пробивать, преодолевать?.. И надо, наверное, быть Александром Барановым, чтобы не ожесточаться. Не уходить от проблем, а решать их.

Зато есть, что вспомнить. Когда два дня назад спросила Сашу, помнит ли он, как его, выпускника Казанского мединститута, направили в сельскую местность и на него, единственного педиатра, "обрушились" и 10 000 детей, проживавших на участке длиной в несколько десятков километров, и детское отделение на 20 коек, и амбулаторный прием малышей, и еще 4-5 суточных дежурств в месяц… Саша смеется в ответ: "Помню! Конечно, помню". Районный педиатр Баранов с ситуацией справился.

Это необыкновенное умение справляться с ситуацией, которая нередко кажется просто патовой… Это тоже про Сашу, про то, что это его удивительное качество постоянно использовалось. Не скрываю, что особое у меня отношение к этом человеку еще по той причине, что 18 лет Баранов трудился в Горьком. А я родом из этого чудесного волжского города. Именно в Горьком детский врач Александр Баранов прошел путь от старшего научного сотрудника оргметодотдела до директора первого в стране НИИ детской гастроэнтерологии. Стал блистательным ученым, организатором детского здравоохранения.

А про постоянное использование… Когда выдающийся российский врач, кардиолог с мировым именем, организатор здравоохранения академик Евгений Иванович Чазов стал министром здравоохранения СССР, он "заполучил" Александра Баранова своим первым замом по детству и родовспоможению. Детский доктор Баранов работал день и ночь. Как говорит сегодняшняя молодежь - 24/7/365. Инициировал региональные программы снижения младенческой смертности в стране, унифицировал подходы к лечению детей в реанимационных отделениях разных республик, поддержал идею создания перинатальных центров, продлил "границы педиатрии" с 15 до 18 лет. Смог добиться реального улучшения ситуации в детском здравоохранении страны, о котором можно с гордостью говорить и сейчас. Ведь корни тех замечательных результатов по снижению младенческой и детской смертности, несомненно, в том времени, когда за детско-материнский блок в стране отвечал Александр Баранов.

Спросила Сашу: Легко ли быть детским врачом?

- Конечно же, нет! Найти подход и к тому, кто только начал говорить, и к тому, кто считает себя совсем взрослым человеком. Знать одинаково хорошо процессы, происходящие в организме только появившегося на свет новорожденного и 17-летних подростков… Педиатром может стать только тот, у кого большая душа и горячее сердце. Это профессия навсегда! Главное качество педиатра - любовь к детям. Если этого качества нет - нет педиатра.

Высокие слова? Не свойственные академику Александру Баранову? Но когда он говорит о педиатрии… Признаюсь, радостно, что могу вот так, запросто: Саша и на ты. И в ответ тоже запросто "ты, Ирина". Дорогого это стоит…

Кстати, Саша, когда точный день твоего рождения? Всегда знала. что 15 июля. А недавно где-то прочла, что 12-го…

- Если точно (Саша смеется), то родился я 12-го. Но это был праздник, Петров день. Не до регистраций! Зарегистрировали 15-го. Так и отмечаю.

Где и как в этом году? Все-таки солидная, круглая дата.

- И я, и Лейла ушли в отпуск. Пандемия. Жара. Жару не люблю. Мне лучше, когда холодно.

Пандемия. Как педиатр относится к вакцинации?

- Резко положительно!

Сам прививку сделал?

- Обязательно! И детей нужно прививать. С какого возраста? Лет с 12.

А ты груз лет чувствуешь?

- Восьмидесятилетие - это не обо мне! Я молод. В этом возрасте жизнь продолжается по-новому. Когда человек уже абсолютно свободен. В молодости прежде чем что-то сказать, надо сто раз подумать…

Не думая, ответь, ты счастливый человек?

- Да, конечно! У меня замечательная жена, дети, внуки. Что-то положительное для охраны здоровья детей в стране я сделал. Можно было бы больше, наверное. Но что смог, то сделал.

Отступление-пояснение: Замечательная жена. Еще бы! Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова - известный педиатр, организатор здравоохранения, академик РАН. Иногда говорят о супругах: идеальная пара. Так вот Лейла и Саша - идеальная, очень красивая, очень гармоничная, очень добрая, очень любящая друг друга пара.

Саша! Ты известный книгочей. Пандемия, жара… И все-таки, что сейчас читаешь?

- Артура Хейли "Сильнодействующее средство". Помнишь, бестселлеры этого американского писателя конца шестидесятых годов. Зачитывались его "Аэропортом", "Отелем" . А эта книга Хейли о фармацевтах, врачах. Очень поучительная. Многое актуально и в нашей ситуации.

В нашей ситуации. Новые технологии может и педиатрию заменят?

- Не задавай провокационных вопросов! Педиатрия - профессия на все времена.

Во все времена принято поздравлять юбиляра. Но и от юбиляра ждем пожеланий читателям "РГ".

- Желаю оптимизма! Нам сейчас его явно не хватает. Эпидемия пройдет, ситуация нормализуется. Желаю процветания, успехов и настоящей - не на словах, на деле - заботе о детях. Сохраним здоровье детей - сохраним Россию!