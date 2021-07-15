"Яндекс" покажет товары в дополненной реальности

Товары на "Яндекс.Маркете" можно будет рассмотреть со всех сторон еще до заказа и доставки. Маркетплейс добавил в свое приложение просмотр их трехмерных моделей, сообщает компания в пресс-релизе.

Это позволит посмотреть в режиме дополненной реальности (AR), как товары впишутся в окружающую обстановку. Например, так можно будет оценить реальные размеры смартфона или узнать, насколько удачно темный холодильник подойдет к интерьеру квартиры.

Режим доступен для разных товаров в приложении. Это смартфоны, игровые приставки, холодильники и многое другое. Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно в карточке товара нажать на желтый кружок со вписанным в него кубом. Откроется просмотр товара в трехмерном виде. Дальше можно выбрать - свободно покрутить 3D-модель на белом фоне или в режиме дополненной реальности посмотреть, как товар выглядит в окружающей обстановке.

При выборе AR-просмотра включается камера смартфона. Достаточно навести ее в нужное место, например, в квартире, подождать несколько секунд - и приложение встроит трехмерную модель товара в пространство на экране. После этого можно перемещать телефон и смотреть, как товар выглядит с разных ракурсов в реальном интерьере.

В компании сообщили, что использовали технологию Object Capture от Apple. Она позволяет самостоятельно создавать трехмерные модели объектов по их фотографиям с разных сторон.