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15.07.2021,  
10:06
Текст:  Светлана Цыганкова

Ил-114-300 может стать морским разведчиком

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Из нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 хотят сделать морского разведчика. Его предполагают использовать для поиска подводных лодок и надводных кораблей.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Для этого на самолете поставят комплекс "Касатка-Э", сообщает Радио Sputnik. Этот комплекс в состоянии решать несколько задач - обнаруживать объекты под водой и на поверхности, проводить мониторинг, поисково-спасательные операции и обеспечивать безопасность в морской зоне.

"РГ" уже писала о том, что новый самолет Ил-114-300 покажут на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Хотя самолет спроектирован, испытан и даже запущен в серию еще в Советском Союзе, сегодня это совершенно новая, полностью модернизированная версия данного прототипа. У самолета большие перспективы как в гражданской, так и в военной авиации.

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Фото: Алексей Мальгавко \ РИА Новости
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