Иммунолог Жемчугов оценил необходимость локдауна в России

В России ситуация с коронавирусом не тяжелая, считает врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он рассказал, что не видит смысла вводить в стране локдаун, поскольку такие меры актуальны в начале эпидемии. Сейчас локдаун уже не поможет ограничить распространение вируса, так как с ним не контактировало менее половины населения.

В беседе с РИА Новости Жемчугов пояснил, что в начале эпидемии, когда с вирусом не контактировало большинство населения, локдаун является мерой, позволяющей "уменьшить количество заболевших в день, чтобы справились учреждения здравоохранения".

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что сейчас нет каких-то угроз, требующих вводить локдаун или ужесточать ограничения - имеющиеся меры и активная вакцинация уже несут свои плоды.