Правительство разработало дополнительные окупаемые механизмы финансирования инфраструктурных проектов, говорит вице-премьер Марат Хуснуллин. Они обеспечат регионам колоссальные возможности для развития инженерной, городской, транспортной и социальной инфраструктуры, а также комплексного развития территорий, считает он. "До конца 2023 года регионы получат бюджетных кредиты на сумму до 500 млрд рублей со ставкой до 3% годовых и сроком погашения до 15 лет. Это колоссальный финансовый ресурс, который не так просто освоить. Задача непростая, работать придется серьезно. Все эти средства должны быть вложены только в инфраструктурные проекты, после чего качество городской среды возрастет в разы. Потом программа будет продлена до 2026 года, и в инфраструктуру будет вложено еще 500 млрд рублей на возвратной основе".

Через инфраструктурные облигации до 2024 года планируется привлечь до 150 млрд рублей внебюджетных средств по ставке займа не более 4% годовых. Срок реализации инфраструктурного проекта - до 15 лет, но, возможно, по отдельным проектам он будет увеличен, добавил Хуснуллин.

Проекты для финансирования будут отбираться на конкурсной основе после подачи заявок регионами. Необходимо успеть сделать это до принятия нового бюджета, подчеркивает вице-премьер. Сегодня правительственная комиссия по региональному развитию утвердил правила отбора, методики оценки и ранжирования конкурсных проектов. "Критерии простые - мы будем учитывать численность населения субъектов, уровень общей долговой нагрузки регионов. Решения об отборе проектов будут приниматься с учетом базовых показателей при их реализации. Это окупаемость, планируемый объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта. Нам также принципиально важно, чтобы объем привлекаемых внебюджетных средств был не менее объема инфраструктурного бюджетного кредита. Мы будем учитывать и количество созданных рабочих мест на 1 млн рублей кредита", - сказал Хуснуллин.

Комиссия уже рассмотрела проекты из восьми регионов, претендующих на привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму более 336 млрд рублей (из Челябинской, Саратовской, Нижегородской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Курской областей и Ямало-Ненецкого АО). Еще 11 регионов представили свои проекты (Тыва, Якутия, Камчатский край, Костромская, Ленинградская. Тульская, Московская, Самарская, Вологодская, Воронежская, Сахалинская области). А с использованием инфраструктурных облигаций планируется в 2021 году запустить пилотные проекты в шести регионах - Липецкой, Сахалинской, Тульской, Тюменской, Челябинской и Свердловской областях, рассказал вице-премьер. "В целом эти два инструмента позволят привлечь более 1 трлн рублей внебюджетных инвестиций, и я уверен, что он даст толчок для развития всех регионов", - подчеркнул он.

Инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться регионам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, объекты транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристической инфраструктуры, в том числе для промышленных парков и технопарков, сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. В целом Минстрой получил заявки от 50 субъектов на общую сумму более 2,5 трлн рублей. "Хотелось бы отметить, что у нас также есть и такие механизмы как инфраструктурные облигации и средства ФНБ через Фонд ЖКХ. Они все требуют комплексного решения, поэтому меры поддержки и называются инфраструктурным меню", - сказал глава ведомства.

Сейчас в авторитетных международных рейтингах городского развития представлены всего два российских города - Москва и Санкт-Петербург, отмечает замминистра экономического развития Илья Торосов. "Невысокое качество городской инфраструктуры в регионах провоцирует миграционные тенденции внутри страны: талантливая молодежь старается переехать в крупные города, где концентрируются лучшие условия для жизни и работы, инвестиционная активность", - говорит он. Принципиально новый для России механизм финансирования модернизации инфраструктуры с привлечением частного капитала - инфраструктурные облигации - будет стимулировать девелопмент строить качественное жилье с обеспечением новых жилых кварталов социальной инфраструктурой. "У нас появится возможность создать комфортные условия проживания и в малых городах России", - подчеркивает Торосов.

Механизм кредитования через размещение инфраструктурных облигаций - достаточно распространенная и эффективная мировая практика, отмечает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Механизм кредитования через инфраструктурные облигации дает возможность привлекать средства в условиях экономии бюджетных средств. Выпуск инфраструктурных облигаций - эффективное решение правительства проблемы привлечения частного капитала в строительную отрасль, считает он. "Уверен, что эта мера позволит придать новую динамику строительству, обеспечить людей комфортным и доступным жильем". С помощью инфрастуктурных облигаций в регионе будет профинансировано строительство социальной и инженерной инфраструктуры в жилом комплексе "Белый хутор" - здесь появятся школа и детский сад. Общий размер инфраструктурного займа - 1,7 млрд рублей. "Кроме того, мы возобновляем строительство Челябинского метрополитена и намерены использовать инфраструктурные займы в этих целях", - сообщил Текслер.

В США инфраструктурные облигации - основной механизм привлечения средств на создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры (школ, больниц, объектов водоснабжения, дорог и пр.), говорит гендиректор ЮУ КЖСИ (компании-застройщика "Белого хутора") Владимир Атаманченко. Положительный опыт других стран стоит смело применять и в России. Привлечение частного капитала в строительство через выпуск инфраструктурных облигаций станет важным драйвером строительного рынка, особенно в регионах. "Многие регионы сегодня испытывают недостаток финансирования, поэтому инфраструктурные облигации станут "глотком воды в жаркую погоду", - считает Атаманченко.

За счет льготного финансирования можно строить общегородские объекты ЖКХ, высшие учебные заведения, образовательные центры, поликлиники, больницы, музеи, культурно-образовательные центры, кинотеатры, библиотеки, инфраструктуру для общественного транспорта, дороги и парковки. Это приведет к появлению новых рабочих мест и повышению качества предоставляемых услуг. А вслед за развитием инфраструктуры будет развиваться сопутствующая сфера торговли и услуг, подчеркивает Атаманченко.

В Нижегородской области использовать механизмы инфраструктурного меню планируют, прежде всего, для проведения реформы общественного транспорта. "Планируется модернизация и расширение инфраструктуры городского электротранспорта -реконструкция 97 км существующих путей, строительство 24 км новых путей, обновление сетевого хозяйства. Параллельно с модернизацией инфраструктуры планируем обновить почти 360 единиц подвижного состава. Вторым этапом является строительство метрополитена - четырех новых станций. Также наша заявка в рамках инфраструктурного меню включает развитие южных территорий Нижнего Новгорода для жилищного строительства и редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода с вовлечением в активную городскую жизнь более 300 га, расположенных в шаговой доступности от Нижегородского кремля", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Невысокое качество городской среды делает неконкурентоспособными российские города (за исключением двух столиц) на мировом рынке инвестиций, технологий и талантов, отмечает вице-президент, руководитель направления "Пространственное развитие" ЦСР Татьяна Караваева. Запустить экономический рост регионов невозможно без планомерной модернизации инфраструктуры. Это, прежде всего, глобальный транспортный каркас между регионами, удобство дорог, транспорта на местах, жилищное строительство и строительство социальных объектов. "Инфраструктурные облигации помогут снизить разрыв регионов по социально-экономическому развитию через создание качественной городской среды, благоприятных условий для работы и проживания", - говорит она.

Именно инфраструктурные ограничения застройщики отмечают как основные препятствия для увеличения ввода жилья, говорит директор компании BCG Екатерина Шапочка. Новые инструменты могут "расшить" наиболее узкие места в рамках подготовки площадок и комплексного развития территорий. Важно, чтобы регионы определили те подходы и проекты, которые обеспечат возвратность кредитов, то есть выгодные для частных инвесторов.