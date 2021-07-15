Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии

Биометрические технологии сегодня гораздо точнее, чем человек, узнают лица, голоса, силуэты конкретных людей. А система принятия врачебных решений точнее квалифицированного медика обнаруживает онкологические заболевания на ранних стадиях. Так работает искусственный интеллект, на основе которого происходит цифровизация практически всех сфер нашей жизни. В том числе - и экономики.

Как вписаться в этот глобальный процесс, чтобы остаться востребованным специалистом? На кого, когда, как и сколько учиться? Об этом "Российской газете" рассказал директор направления "Искусственный интеллект" АНО "Цифровая экономика" Алексей Сидорюк.

Алексей Павлович, судя по всему, не все работники смогут выжить в этой новой корпоративной культуре. К чему работнику нужно быть готовым?

Алексей Сидорюк: Такие опасения сейчас, наверное, у всех, кто так или иначе связан с цифровой трансформацией. Полагаю, что нечто подобное испытывали люди, когда совершалась Первая промышленная революция в Англии. Тогда были, помните, так называемые "лудиты", которые разрушали технику, первые паровые котлы, считали, что это все лишит их работы.

Конечно, и в нашем случае, некоторые профессии начнут быстрее устаревать. Но зато, появится более креативная, интересная, менее рутинная работа. Изменится характер деятельности, даже в тех сферах, где изначально не предполагалось участие искусственного интеллекта. Например, он будет помогать учителю проверять домашние задания. Распознавать рукописный текст, рекомендовать оценку за работу. А учитель может с ним согласиться или нет. И это сильно упростит его работу.

Всего этого не надо опасаться. А быть готовым к тому, что новая корпоративная культура подразумевает открытость к новому, постоянное обучение и хороший уровень коммуникационных навыков. Уже сейчас устаревает понятие "профессия на всю жизнь". Я думаю, что в ближайшем будущем у человека может быть несколько профессий в течение жизни. И к этому нужно быть готовым.

Так или иначе, человеку придется в течение жизни добирать необходимые компетенции. На Западе уже сейчас широко пропагандируется концепция lifetime learning (непрерывное образование). Там для каждого этапа развития личности формируется свой обучающий пакет, начиная от дошкольного образования, заканчивая возрастом 60+ и освоением разных цифровых профессий.

Надо понимать, что все профессии сведутся к изучению компьютерных программам?

Алексей Сидорюк: Это далеко не так. Более того, у каждой технологии есть своя зона применимости. Мы сейчас входим в такую эпоху, когда такие навыки как любознательность и креативность действительно начинают ценить.

Я бы порекомендовал получить базовые знания по цифровым технологиям, понимать, что такое искусственный интеллект (ИИ), интернет вещей, 5G, робототехника, беспилотный транспорт, blockchain. Это и для общего развития полезно, и будет полезно в рамках вашей же деятельности.

Рано или поздно, человек все равно столкнется с цифровой трансформацией. Как в шутку сказала моя знакомая, "IT ты можешь и не быть, но понимать, уметь обязан". И я с этим согласен. Цифровые технологии, которые сейчас "на хайпе", появились достаточно давно, ИИ - не новая вещь. По квантовым компьютерам я защищал диплом в 2008 году. Тогда об этом и не говорили, а спустя всего-то несколько лет эти технологии получили широкое применение, в них вкладывают большие инвестиции.

На чем спотыкается у нас сегодня развитие цифровой трансформации?

Алексей Сидорюк: Обычный, пожалуй, набор. Не хватает бюджета. Правда, Правительство РФ приняло первый пакет налоговых льгот, который начал действовать с 1 января 2021 года.

В нем предусмотрено снижение страховых отчислений с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до 3 процентов для компаний, которые преимущественно зарабатывают с продажи лицензий на программное обеспечение. Предусмотрены льготные кредиты от 1 до 5 процентов годовых. Прорабатываются и другие меры поддержки для информационно-коммуникационных технологий и цифровой отрасли.

Мешает устаревшая инфраструктура и технологии. Эта боль особенно регионов, с которой мы тоже часто сталкиваемся. Не везде есть высокоскоростной интернет, не у всех компьютеры.

Часто возникают проблемы с информационной безопасностью. Особенно это болезненно для отраслей, которые только приступают к цифровой трансформации. "Безопасники" предъявляют требования, которые, во-первых, с точки зрения финансов очень дорого обходятся для организации, а во-вторых, препятствуют скорости распространения цифровых технологий. Но все это решаемо.

Легко сказать - решаемо. Проблем немало, и они серьезные.

Алексей Сидорюк: Для меня, если честно, важна, в первую очередь, компетенция людей. Это за ними подтягиваются идеи и технологии. То есть, если люди компетентны, достаточно быстро обучаемы, стремящиеся к учебе, то обычно за сильной командой все остальное подтягивается. И наоборот.

Я видел много примеров, когда есть вроде бы все изначальные данные, есть большой объем инвестиций, но поскольку нет человеческого потенциала, компетенции команды, все эти ресурсы тратятся неэффективно. И в итоге качественного продукта не получается.

Поэтому я бы компетенции людей, команды ставить во главу угла. Неслучайно компетентные кадры часто перекупают организации друг у друга практически вместе с командами. Идет утечка квалифицированных кадров за рубеж.

Согласен. Вы как-то сказали, что осваивать основы искусственного интеллекта начнут уже в школе. Но готовы ли к этому преподаватели и техническое оснащение школ?

Алексей Сидорюк: Школы и преподавательский состав, насколько мне известно, сильно различаются в крупных, средних и небольших городах и селах. Отличаются также и технические условия.

Но опыт хакатонов показывает, что школьники старших классов достаточно быстро усваивают основы искусственного интеллекта. Сейчас уже создано большое количество датасетов для обучения, удобных платформ и сервисов, которые позволяют осуществить быстрый старт даже без глубоких технических и математических знаний.

Подробнее о хакатонах читайте в ближайшем номере "Российской газеты".