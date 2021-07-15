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15.07.2021 09:00
Рубрика: Власть

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем

Текст: Александр Степанов

Истребители МиГ-31 и Су-35 поднимались в воздух для сопровождения над Беринговым морем американских стратегических бомбардировщиков В-52Н. Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, три воздушные цели над нейтральными водами Берингова моря обнаружили в четверг, 15 июля, российские средства контроля воздушного пространства.

Фото: РИА Новости
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Для идентификации целей и не допустить нарушения ими российской границы в воздух подняли две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа.

Летчики определили воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов ВВС США. Американские "стратеги" были взяты на сопровождение над акваторией Берингова моря.

После разворота американских стратегических бомбардировщиков от российской границы российские истребители приземлились на аэродромах базирования. Нарушения государственной границы России не допущено.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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