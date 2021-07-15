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15.07.2021,  
14:21
Текст:  Алексей Моисеев

Израильский комплекс активной защиты Trophy пытались примерить на Т-90

Израильская компания Rafael предлагала оборудовать комплексами активной защиты (КАЗ) Trophy индийские основные боевые танки Т-90.

Модель боевой машины, модернизированной подобным образом, была представлена в апреле 2018 года в Ченнаи на 10-й международной оборонной выставке Defexpo.

Продемонстрированный образец больше походил не на выпускаемый по российской лицензии Bhishma, а на Т-90МС. По крайней мере, похожими были бортовые экраны, а на крыше башни находилось некое подобие дистанционно управляемой пулеметной установки. При этом не было панорамного командирского прицела.

Но, похоже, создатели макета на такие "мелочи" особо внимания не обратили, для них главным являлась демонстрация самого факта возможной установки КАЗ на технику российской разработки.

Ранее уже был презентован аналогично оборудованный трофейный средний Т-62, поставленный Советским Союзом одному из арабских государств. Однако данное предложение, несмотря на широкое распространение подобных танков в мире, не вызвало особого интереса у потенциальных клиентов.

Фото: Первый канал / youtube.com
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Судя по всему, не особо впечатлил индийских военных и этот макет "девяностого" с Trophy, поэтому в настоящее время специалисты RAFAEL сосредоточились на продвижении своего изделия в странах НАТО.

В то же время, судя по репортажам российских телевизионных каналов из 38-го НИИИ бронетанкового вооружения и техники, сейчас вполне успешно проходит испытания модернизированный отечественный комплекс активной защиты, который по своим возможностям отвечает самым высоким мировым стандартам.

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