Появилось фото Т-62 с израильским комплексом активной защиты Trophy

На советском танке Т-62 в Израиле отрабатывали установку комплекса активной защиты Trophy.

Как считают военные эксперты, таким образом изготовители этого КАЗ продемонстрировали, что их изделие без особого труда монтируется не только на громоздкую тяжелую западную бронетехнику, но и на советскую, более легкую и компактную.

Этот "шестьдесят второй" был захвачен в ходе одного из военных конфликтов. Затем в числе нескольких сотен других трофейных машин под обозначением Tiran 6 длительное время эксплуатировался в Армии обороны Израиля.

Несмотря на то, что такая модернизация существенно повышает характеристики защиты, пока нет данных, что какие-то страны, где эксплуатируются Т-55, Т-62, Т-72 и Т-80, решили заказать ее.

В то же время Trophy уже используется на Merkava Mark 4, М1А2С Abrams, бронетранспортерах Namer.

Как сообщает Defence Blog, к 2023 году планируется установить КАЗ на 17 Leopard-2, после чего возможно дооборудование других имеющихся в войсках танков трех модификаций - 2A6, 2A6M, 2A7.

Российская оборонная промышленность традиционно уделяет большое внимание комплексам активной защиты. Именно у нас впервые в мире был разработан и состоял на вооружении Т-55АД с противоракетной системой "Дрозд".

В настоящее время такие средства обороны разработаны для машин тяжелых и средних унифицированных платформ "Армата", "Бумеранг", "Курганец-25".

Сообщалось, что по сравнению с зарубежными образцами у них имеется значительное преимущество: способность перехватывать не только реактивные гранаты, управляемые ракеты, но и пушечные бронебойные подкалиберные снаряды.

Также для семейства Т-72 и Т-90 создан КАЗ "Арена-Э", успешно нейтрализующий такие опасные ПТУР как американский Javelin.