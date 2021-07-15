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15.07.2021 13:57
Рубрика: Экономика

Кабмин выделит на развитие транспортной системы более 53 млрд рублей

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство подготовило новое финансирование для опережающего развития транспортной инфраструктуры - в размере более 53 миллиардов рублей.

В России упрощается оформление новых дорог и трубопроводов

Свыше 40 миллиардов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пойдут на опережающее строительство скоростной автомагистрали М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань", которая станет частью транспортного коридора между европейской частью России и Китаем.

- Еще свыше 11 миллиардов рублей направим 20 субъектам Российской Федерации на дороги регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе на участок Екатеринбургской кольцевой автодороги, - сказал глава кабмина.

Еще три миллиарда рублей предусмотрено на реализацию первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. Средства помогут построить Витебскую развязку, которая соединит Западный скоростной диаметр и новую магистра

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