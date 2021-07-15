Как сильно рекордная инфляция в США изменит курс доллара

Во вторник мир узнал, что в июне рост инфляции в США стал максимальным с августа 2008 года. Он составил 5,4 процента. Специально для "Российской газеты" основатель Frendex Group Руслан Пичугин оценил последствия таких темпов инфляции для курсов валют:

- Сначала отметим, что глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли все еще уверена, что усиление инфляции носит временный характер, которое случилось на фоне возобновления деловой активности. И ожидает, что темпы повышения потребительских цен ослабнут.

Но если рекорды будут повторяться и в оставшиеся летние месяцы, то ФРС США придется реагировать. И первое что будет сделано - свернуто стимулирование экономики за счет бюджета. Уже это может укрепить доллар на 10-15 процентов против основных валют.

А затем пойдут разговоры о сроках повышения ставки. Но до этого еще два-три месяца и ФРС пока сохраняет мягкую риторику. Это подтвердило и вчерашнее выступление перед Конгрессом США председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Он тоже обратил внимание на повышение инфляции: "Она заметно возросла и, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем снизится". Однако Пауэлл точно обозначил цели по инфляции в долгосрочной перспективе: "Чтобы избежать длительных периодов необычно низкой или высокой инфляции, рамки денежно-кредитной политики Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) направлены на достижение долгосрочных инфляционных ожиданий, которые хорошо закреплены на уровне 2 процентов. Это является долгосрочной целью Комитета по инфляции".

А что касается денежно-кредитной политики, то председатель ФРС определил цели так: "Будем готовы скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если увидим признаки того, что траектория инфляции или долгосрочные инфляционные ожидания существенно и устойчиво выходят за пределы уровней, соответствующих нашей цели".

Такая мягкая риторика поможет успокоить рынки в отношении разгона инфляции. И индекс доллара к шести основным валютам снизится до 90 пунктов (уровни середины июня).

Что касается рубля, то у него непростая ситуация. Хотя многие аналитики и прогнозируют ему рост в среднесрочной перспективе, прошедшая неделя показала, что укрепление российской валюты процесс сложный и многофакторный.

Ближайший уровень поддержки в паре USD/RUB - это 73 рубля. Если он будет пройден, то высока вероятность достижения локальных минимумов в районе 71,50-72 рублей.

Учитывая, что пара EUR/USD за последние три недели снизилась до 1,18, то курс рубля к единой европейской валюте может подняться до 86,50.