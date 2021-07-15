Как снять запрет на въезд в Россию соотечественникам

По данным Форума переселенческих организаций, падает число заявок от желающих переехать в Россию. Сократилось как число тех, кто хочет вступить в российское гражданство, так и тех, кто раньше пользовался возможностью получения РВП (разрешение на временное проживание) ради получения работы. Особенно сократилось число обращений от граждан востока Украины.

Проблема, с которой сталкиваются соотечественники с Донбасса, - носители русского языка не могут получить выход из иностранного гражданства - Украины. Усугубляет ситуацию то, что местные миграционные органы РФ отказывают в признании документа о выходе из гражданства, если документ выдан не Киевом, в чем он отказывает априори, а органами власти ЛНР или ДНР. Частично проблему решил федеральный закон об упрощении процедуры приема в гражданство РФ для носителей русского языка. Однако сложность подтверждения постоянного проживания родных по прямой линии в России и нарушение сроков назначения комиссий по признанию носителями русского языка, остаются. В итоге падает число желающих въехать в Россию.

- Запрет на въезд может быть снят, если иностранец имеет в РФ родных, работате по патенту, имеет разрешение на временное проживание, нуждается в лечении или учится, - говорит научный сотрудник Института диаспоры и интеграции Анастасия Крамаренко. - Но вопрос законодательно не урегулирован, и часто "дьявол кроется в деталях": в рамках правоприменения остается лакуна, вызванная неясностью формулировки. Она позволяет чиновникам выносить решения о запрете на въезд без учета особенностей статуса граждан ЛНР и ДНР.

Поэтому Форум переселенческих организаций до урегулирования закона предлагает серию мер. Исключить из числа тех, на кого распространяется миграционное правило "90/180" или отменить для носителей русского языка требование регистрации по месту жительства при получении гражданства. Законодательно решить вопрос с принятием документов от беженцев с Украины с недействительными документами, а также у тех, кто выехал по свидетельству о рождении и не успел оформить паспорта. Разрешить устройство на госслужбу бывших граждан Украины, получивших российское гражданство и не выведенных из прежнего гражданства. Изъять из Закона "О гражданстве РФ" требование подтверждения постоянного проживания в СССР родственников по прямой линии.

Запрет на въезд для соотечественников может быть снят, но "дьявол кроется в деталях"

Установить запрет на изъятие паспортов без судебного решения и провести миграционную амнистию тем, кто уже пострадал от запрета на въезд и выдворен из России. Все предложения направлены на экспертизу в ГУ МВД РФ по вопросам миграции, Госдуму и Совет Федерации.