Постановление главного государственного санитарного врача по Кабардино-Балкарской Республике от 15 июля 2021 года № 8 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Кабардино-Балкарской Республике Пагов Ж.А., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике расценивается как неблагополучная.

Интенсивность прироста возросла с 18 июня 2021 г., когда прирост за сутки составил 17%, а в последующие дни до 10%. Рост, в основном, происходит за счет взрослого населения в возрастных группах 18-29 лет, 30-49 лет, остаются высокими показатели заболеваемости в возрастной группе 50-64 года. Основную долю заболевших (71%) составляют лица трудоспособного возраста от 18 до 60 лет.

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, спортивные и иные мероприятия, парки, организации общественного питания) и пользующихся общественным транспортом.

Социальная структура лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в Кабардино-Балкарской Республике: 7,8%- работники здравоохранения, 7,3 %- государственные и муниципальные служащие, 6,8%- работники образования. Сохраняется тенденция к повышению общего количества внебольничных пневмоний, выявляемых еженедельно. Увеличиваются объемы госпитализаций.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 №125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;

- общественного питания;

- услуг салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- услуг клиентских подразделений финансовых организаций, услуг почтовой связи;

- услуг многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства, энергетики;

- строительства;

- сельского хозяйства;

- туризма;

- проведения культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов, экскурсий);

- услуг детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- проведения массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги и иные объекты указанной сферы);

- доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской;

1.2. государственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики, муниципальным служащим, иным работникам государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, работникам подведомственных им учреждений;

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики, в сферах, указанных в пункте 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 10.08.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 01.09.2021 -вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Руководители организаций, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики, в сферах, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, несут ответственность за исполнение настоящего Постановления.

5. Рекомендовать Правительству Кабардино-Балкарской Республики:

5.1. обеспечить координацию деятельности и контроль за соблюдением требований настоящего Постановления организациями, индивидуальными предпринимателями;

5.2. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

6. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики:

6.1. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

62. обеспечить строгое соблюдение требований "холодовой цепи" при транспортировании и хранении вакцин с учетом температурного режима, с использованием термометров и термоиндикаторов;

6.3. обеспечить иммунизацию контингентов, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, их учет и еженедельное предоставление в Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике;

6.4. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

7. Рекомендовать заместителю Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (Хубиев М.Б.) обеспечить еженедельное предоставление данных об исполнении настоящего Постановления в Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике.

8. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике (М.М. Хацуковой) и начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике обеспечить контроль за организацией и проведением, иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

9. Контроль исполнения нacтoящeгo постановления оставляю за собой.

Ж.А.Пагов







