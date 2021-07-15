Китай для девушки из дальневосточного Уссурийска стал второй родиной

- Всем привет, это Вайгэ и Вайсао!

Нина: Он - тот человек, о котом я мечтала еще в детстве. Фото: Медиакорпорация Китая

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Ян Мин и Нина - настоящие интернет-знаменитости, известные китайским подписчикам под никами "Вайгэ" и "Вайсао".

Ян Мин родом из города Цицикар, а его жена Нина из дальневосточного Уссурийска. Каждый день днем и вечером они выходят в прямой эфир, чтобы пообщаться со своей аудиторией, а она у них немалая: более 2 миллионов. Ребята отсняли более двухсот видеороликов, найти которые можно почти во всех соцсетях - в Tik-Tok, Kwai, Вэйбо, Facebook, YouTube и др.

А начиналось все так. Зимой 2008 года 27-летний Ян Мин решил отправиться в Россию на заработки. В Уссурийске удалось устроиться в магазин сотовых телефонов и аксессуаров, где парень занимался продажами и ремонтом. Там же решила подработать во время зимних каникул и 19-летняя Нина.

Ян Мин: Когда мы только познакомились, мы почти не общались. Она мне не нравилась, да и я ей тоже.

Нина: Он не умеет улыбаться, не любит смеяться. Мне казалось, что он вообще меня недолюбливает. Решила - раз так, я тебя тоже не люблю. Тогда у меня такие мысли были.

Ян Мин не умел говорить по-русски, а Нина - по-китайски. За первую неделю они не сказали друг другу ни слова. Но однажды в магазине остались работать только они двое. Неловкость положения первой решила преодолеть Нина, она стала учить Ян Мина азам русского. Так началось сближение.

Нина: Потом я заметила, что он по уши влюбился в меня. Я тоже полюбила его, стала часто с ним болтать. И если что-то вкусное покупала, - не только для себя, но и для него.

Ян Мин: На работе в свободную минутку я начал гадать людям по руке. На самом деле от других девушек я узнал, сколько человек у нее в семье и прочие подробности, а потом я решил ей "погадать". Конечно, я сказал все, как и было. И добавил, что она обязательно станет богатой, а она спросила - почему? Я ответил: "Для этого ты должна найти китайского мужа". Это, конечно, была шутка.

Нина: Он пошутил, а я и поверила. Потом мне стало ясно, почему он так сказал - потому что он в меня влюбился, но не знал, как выразить свою любовь.

В 2010 году Нина вышла замуж за Ян Мина, так началась их счастливая семейная жизнь. Однако их брак не одобрили родители Нины, они были полны предубеждений относительно своего иностранного зятя и обеспокоены будущим дочери.

Ян Мин: Было забавно, когда я в первый раз побывал у них дома. Стояла зима, в квартире было очень жарко, а я сидел в пуховике. Я страшно волновался. Когда вошла мама Нины, она вообще не обратила на меня внимания. А я просто сидел, было очень жарко, хотелось пить, а еще я волновался, понимаете? Мне даже стакан воды не дали, а ее мама даже голову не подняла, просто села и стала вязать. Я не знал, что делать, страшно вспотел.

Нина: Нет, мама тоже очень волновалась. Она не знала, что у меня есть парень, тем более иностранец. Я ей не сказала даже, что он придет к нам. Я открыла дверь, он принес цветы, еще какие-то подарки. Мама спросила: "Кто это?" Я ответила, что это мой парень. Мама тоже перепугалась.

Предубеждения родителей Нины в отношении Ян Мина не проходили. Они требовали от Нины расстаться с Ян Мином. После возвращения Ян Мина в Китай мама Нины тут же заявила: "Вот видишь, он тебя бросил".

Но время все расставило на свои места. В 2012 году у Нины появилась опухоль гипофиза, а с ней - риск бесплодия. В самом начале болезни Нина даже подумывала расстаться с Ян Мином.

Нина: Я размышляла, что если не смогу родить, то, наверное, лучше прекратить совместную жизнь. Потому что с другой девушкой он смог бы завести детей, а со мной, может быть, ничего не получится. И я ему так и сказала - мы можем расстаться.

Ян Мин: Я сказал Нине: "Если не будет детей, значит, это судьба. Наша встреча - это тоже судьба. Если не суждено, значит, это не та проблема, которую мы можем решить, правда? Самое главное - это то, что мы счастливы вместе".

Целых два месяца Ян Мин успокаивал Нину, и ей действительно стало легче. Они регулярно ходили к врачу, Нина принимала лекарства и постепенно восстанавливалась. Это непростое время растопило лед на сердце Нининой мамы, и ее прежние предубеждения растаяли.

В 2014 году Ян Мин и Нина решили уехать в Китай. Выбрали Шэньчжэнь, потому что в этом городе развита электроника - специальность Ян Мина, а для Нины самое главное - это хорошие врачи. Ян Мин рассказал, что мама Нины тоже побывала в Шэньчжэне, ей там понравилось. Поездка ее полностью успокоила. Вспоминая эту историю, Ян Мин даже прослезился.

Ян Мин: Тогда ее мама очень волновалась. Она попросила Нину выйти и наедине ей сказала, что благодарит меня за то, что я сделал за эти годы. Она сказала много добрых слов. С этого момента все изменилось.

Нина: Потом мама вернулась домой и сказала моей сестре, что, мол, Нина, наверное, больше не вернется в Россию, потому что у нас в Шэньчжэне счастливая жизнь. Много говорила и плакала.

Жизнь в Шэньчжэне была интересной, но в конце 2017 года Нина и Ян Мин снова переехали. Фото: REUTERS

Шэньчжэнь для Нины стал второй родиной. Именно там они начали снимать видеоролики и вести стриминги в соцсетях. А в жизни они не очень разговорчивы, не любят общаться с незнакомцами. Когда в Китае обрели популярность видеоприложения, они решили тоже что-то придумать. Никто и не ожидал, что Нина заинтересуется китайским.

Ян Мин: Я очень благодарен этим онлайн-стримингам. Без них она бы не выучила китайский, мы бы не смогли общаться по-китайски.

Для молодой пары жизнь в Шэньчжэне была интересной, стабильной и комфортной, однако в конце 2017 года они решили переехать снова - в Суйфэньхэ неподалеку от границы с Россией - решили жить поближе к родному для Нины Уссурийску. Там пришлось все начинать сначала: открыли онлайн-магазин на платформе "Таобао", сейчас готовятся к открытию розничного магазина. Нина почти поправилась, - врачи сказали, что они могут иметь детей.

Ян Мин: В Шэньчжэне у меня была работа, в которой я разбирался, а сейчас нужно все начинать сначала, учиться, как заниматься торговлей. Выбрали это место, потому что Нине будет легче ездить в Россию к родным.

Ян Мин: Сейчас все хорошо, прошло более 10 лет, мы пережили и счастливые, и трудные времена. Нинино здоровье почти восстановилось. Что же касается детей, тут все зависит от судьбы: если у нас будет ребенок, это хорошо, а если нет, то будем жить как раньше.

За эти годы они и вправду пережили многое, были и ссоры, однако любовь через испытания становится все крепче, и они стали самыми близкими друг для друга людьми, идущими по жизни вместе. Ян Мин видит в Нине самую искреннюю и добрую девушку, а Нина уверена, что Ян Мин был ее суженым со дня ее появления на свет.

Ян Мин: Я просто надеюсь, что она рада каждому дню. Мне кажется, у нее характер немножко печальный, я хочу сделать что-то, чтобы она не грустила и всегда была веселой, кроме этого нет никакой другой мысли.

Нина: Я хотела бы ему сказать спасибо. Спасибо за то, что он есть в моей жизни, просто потому что он есть. Наверное, это тот мужчина, о котором я мечтала в детстве.