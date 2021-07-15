Историческая траектория развития китайско-российских отношений после окончания холодной войны, особенно после установления стратегического партнерства в 1996 году и подписания китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в 2001 году, показывает, что во времена международной нестабильности для обеих сторон особое значение имеет углубление отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, развитие сотрудничества в сфере реформирования и совершенствования системы глобального управления, а также поддержание глобальной стратегической стабильности и баланса.

Сунь Чжуанчжи: Лидеры КНР и РФ придерживаются одинаковых или схожих взглядов по ряду международных вопросов, они неоднократно подчеркивали необходимость поддержки и уважения авторитета ООН и противодействия доминированию в мире нескольких крупных держав. Фото: Медиакорпорация Китая

Китай и Россия как две соседние крупные державы, а также как постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) сталкиваются со сложными внешними вызовами на пути развития глобального и регионального сотрудничества, которое имеет существенное значение в построении международных отношений нового типа. Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, предполагают не только углубление двустороннего прагматического сотрудничества, но и повышение его качества и уровня.

Совместная инициатива создания международных отношений нового типа

В 2020 году отмечалась 75-я годовщина победы во Второй мировой войне. Народы Китая и России участвовали в кровопролитных сражениях и вместе внесли огромный вклад в правое дело человечества. Вторая мировая война стала беспрецедентной катастрофой, зверства фашизма привели к массовой гибели людей и экономическому кризису.

Она была результатом особой исторической обстановки, напрямую связанной с экономической депрессией 1929 года. Три державы "оси" - Германия, Италия и Япония - вступили на путь решения внутренних конфликтов посредством внешней экспансии, который, в конечном счете, привел к началу шестилетней войны, коренным образом изменившей структуру и тенденции мировой экономики, политики и безопасности. Сегодня человечество также сталкивается с серьезным испытанием: стремительное распространение новой коронавирусной инфекции привело к глобальной экономической стагнации и колоссальным человеческим и материальным потерям. Эта своеобразная "война", вызванная кризисом общественной безопасности, также глубоко изменит структуру международных отношений и мироустройство в будущем и нанесет серьезный удар по процессам глобализации и регионализации, начавшимся после окончания холодной войны.

Китай и Россия - новые незападные силы

После Второй мировой войны произошел стремительный подъем новых развивающихся сил. Несмотря на то что биполярная система не способствовала нормальным международным отношениям, научно-технический прогресс позволил государствам развивать обмены и предоставил развивающимся странам возможность участия в мировой экономике. После окончания холодной войны эта тенденция усилилась: экономическая глобализация, политический мультилатерализм и демократизация международных отношений предоставили миру новые возможности для развития. Международные организации, базирующиеся на принципах многосторонности, стали важными факторами, играющими незаменимую роль в глобальной и региональной стабиль ности и развитии. Китай и Россия, представители этой новой возрастающей силы, выдвинули новые принципы и новые концепции развития международных отношений. Следуя за течением времени, лидер КНР предложил сформировать международные отношения нового типа, базирующиеся на взаимном уважении, беспристрастности, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве. Это позволит привнести новое содержание в пять принципов мирного сосуществования в новый исторический период. Руководство России также выступает за многополярность, придерживается независимой и самостоятельной внешней политики, поддерживает свои статус и влияние крупной державы, развивает тесное сотрудничество с Китаем на международной арене.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года подчеркнул о необходимости отстаивать многосторонний подход и международную систему, лидирующую роль в которой играет ООН. Фото: REUTERS

Китай и Россия подчеркивают важность уважения авторитета ООН и норм международного права

В китайско-российском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанном в Москве в июле 2001 году, подчеркивалось, что стороны предпринимают усилия по укреплению центральной роли ООН как наиболее авторитетной и универсальной международной организации, образованной суверенными государствами, в решении международных дел, особенно в области мира и развития.

Для совершенствования глобального управления важно придерживаться принципов "совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования", содействовать равенству всех стран в правах и возможностях, а также равенству перед общими правилами. Сама система глобального управления должна отвечать изменившейся международной политической и экономической ситуации, реагировать на глобальные вызовы, формироваться в русле исторической тенденции мира, развития, сотрудничества и взаимного выигрыша.

На ежегодной пресс-конференции, состоявшейся в Москве 19 декабря 2019 года, президент России Владимир Путин отметил, что китайско-российское сотрудничество имеет большое значение и является важным фактором в формировании многополярного мира. В. Путин подчеркнул, что китайско-российское сотрудничество остается важной силой для обеспечения международной стабильности и утверждения международного права.

Неконфронтационные партнерские отношения нового типа

Китай и Россия рассматривают национальное возрождение и превращение в одного из ключевых игроков на международной арене в качестве целей развития. Две страны создали новый тип отношений между крупными державами, основанный на принципе "партнерства без образования союза". Стратегическое сотрудничество КНР и РФ не направлено против третьих стран.

Китай и Россия подчеркивают свое желание установить равноправные партнерские отношения с другими крупными государствами. Руководство КНР выдвинуло концепцию "китайской мечты", предполагающей достижение целей, приуроченных к "двум столетним юбилеям", и заявило о желании создать благоприятную международную обстановку. В марте 2013 года Си Цзиньпин выступил в МГИМО МИД России, впервые предложив концепцию нового типа международных отношений, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве. На XIX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая (КПК) идея создания международных отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, равенстве и справедливости, сотрудничестве и всеобщем выигрыше, была также выдвинута в качестве внешнеполитического курса страны. Базовой концепцией этих отношений является взаимовыгодное сотрудничество. Руководство КНР многократно продвигало инициативы создания сети партнерских отношений по всему миру.

Сунь Чжуанчжи: Попытки отдельных лиц дискредитировать Китай как источник распространения коронавируса недопустимы. Российская сторона намерена укреплять сотрудничество с Китаем в сфере борьбы с пандемией и тесно взаимодействовать в рамках ООН. Фото: REUTERS

В ежегодном Послании к Федеральному Собранию в декабре 2016 года президент РФ В. Путин подчеркнул важность внутренней стабильности и устойчивого развития, а также отметил перспективы развития России для изменения ее статуса в качестве великой державы.

Совместное реагирование на серьезные глобальные кризисы

После начала пандемии COVID-19 в 2020 году ряд американских политиков многократно пытались политизировать пандемию, переложить вину на Китай. Президент РФ В. Путин и министр иностранных дел РФ С. Лавров ясно выразили неодобрение попыток отдельных стран таким образом опорочить Пекин. Пресс-секретарь президента России Д. Песков, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНР А. Денисов и другие официальные лица, а также эксперты и ученые считают, что реальное положение необходимо выяснить путем честных научных исследований, и пандемия не должна использоваться в качестве политического оружия. Российские политики и ученые отметили абсурдность доклада альянса "Пять глаз", обвиняющего Китай в сокрытии информации о COVID-19.

19 марта, 16 апреля и 8 мая 2020 года, менее чем за два месяца, лидеры КНР и РФ трижды провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалось укрепление сотрудничества по борьбе с коронавирусом. Лидеры двух стран выразили общую позицию по вопросу противодействия политизации пандемии и навешиванию ярлыков. Главы государств обменялись мнениями по вопросам профилактики и контроля над эпидемией: как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, это еще раз свидетельствует о высоком уровне китайско-российских отношений. Китай и Россия должны изучить новые гибкие методы сотрудничества в области стандартизированной профилактики и контроля над распространением заболевания, непрерывно способствовать развитию двустороннего сотрудничества. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул свою уверенность в том, что это испытание укрепило стратегическое сотрудничество Китая и России и дружбу народов двух стран. В. Путин заявил, что с начала эпидемии Китай и Россия слаженно работали и оказывали друг другу помощь, что отражает высокий уровень и стратегический характер двусторонних отношений.

Совместное продвижение международного мира и безопасности

После окончания противостояния между Китаем и СССР в период холодной войны и нормализации двусторонних отношений страны посредством переговоров быстро укрепили взаимное доверие и произвели взаимное сокращение вооружения в приграничных районах. КНР и РФ совместно запустили механизм "шанхайской пятерки" и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), начали сотрудничать со странами Центральной Азии для борьбы с "тремя силами зла" и трансграничной преступностью, а также предложили новую концепцию безопасности через сотрудничество. В начале XXI века путем переговоров, основанных на принципах взаимопонимания и взаимных уступок, был полностью урегулирован пограничный вопрос, и более 4300 км сухопутной границы между двумя странами превратились в территорию мира и дружбы.

Необходимо изучить опыт конкуренции и сотрудничества между крупными державами

Ретроспективный взгляд на историю показывает, что главной причиной начала Второй мировой войны была неспособность выстроить систему международной безопасности. Великие державы заключали союзы, чтобы сдерживать друг друга, участвовали в безостановочной гонке вооружений.

После создания в 1945 году Организация стала важной платформой, позволяющей странам защищать свои права. Восстановление позиции КНР в ООН и активное развитие сотрудничества Юг-Юг позволили повысить роль и авторитет ООН в деле защиты мира во всем мире. Руководство РФ в последнее время многократно предлагало провести саммит с участием пяти постоянных членов СБ ООН, полагая, что встреча лидеров стран - участниц СБ ООН окажет положительное влияние на сохранение сплоченности всех стран мира и восстановление духа союзничества времен Второй мировой войны. Предложение России о проведении саммита с участием пяти постоянных членов СБ ООН направлено на поиск пути решения сложнейших проблем современности. И хотя в связи с пандемией COVID-19 данное предложение сложно осуществимо, Россия надеется, что после окончания пандемии "пятерка" сможет провести саммит, полагая, что полноценное общение между крупными странами будет способствовать защите мира во всем мире.

Необходимо поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность

В ноябре 2016 года в ходе совещания в Сочи В. Путин заявил, что стратегический баланс сил, сложившийся в 1940-х и 1950-х гг., позволил миру избежать крупных вооруженных конфликтов. Попытки изменить или сломать этот баланс сил крайне опасны. Россия продолжит прилагать все необходимые усилия для обеспечения стратегического баланса сил и эффективной нейтрализации любых военных угроз безопасности, в том числе связанных с созданием стратегической системы противоракетной обороны, реализацией концепции глобального удара, ведением информационных войн.

Необходимо совместно препятствовать унилатеризму отдельных крупных государств

В последние несколько лет США, исходя из собственных геополитических и торговых интересов и руководствуясь собственными потребностями, вышли из ряда международных договоров, нарушили или изменили действующую систему контроля над вооружениями и предотвращения распространения оружия массового уничтожения. Подобное поведение оказало негативное влияние на глобальную и региональную безопасность.

После выхода из Парижского соглашения в 2017 году и ядерного соглашения с Ираном в 2018 году США объявили о своем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора о торговле оружием в 2019 году. Они также заблокировали рассмотрение протокола к Конвенции о биологическом оружии, идя все дальше и дальше по пути унилатерализма.

Китай и Россия в полной мере осознают ответственность, возложенную на них как на крупные державы, на многосторонних площадках они неоднократно подчеркивали, что надеются на заключение нового договора о контроле над вооружениями, чтобы предотвратить новую гонку вооружений.

Совместная защита мультилатерализма и системы многостороннего сотрудничества

За последние 20 лет в мире произошли серьезные изменения, возникло множество новых тенденций, включая развитие мультилатерализма и основанной на нем многосторонней системы. Прогресс, достигнутый в экономике и технике, позволил сделать обмены между странами более удобными и привел к непрерывному возрастанию взаимозависимости.

Сунь Чжуанчжи: В Белой книге "Военная стратегия КНР" 2015 года подчеркивалось, что Китай не участвует в гонке ядерных вооружений, его ядерная мощь всегда поддерживалась на уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. Фото: REUTERS

Взаимопроникновение заметно не только в экономике и торговле, но и в культуре, науке, технике и других сферах; оно проявляется и в решении многих общих проблем развития и безопасности.

Важность многосторонней системы

В XXI в. мир столкнется с невиданными за последнее столетие изменениями, возможности и вызовы будут сопутствовать друг другу. Человечество стоит на распутье. Лидер КНР выдвинул идею построения сообщества единой судьбы человечества, которая была официально внесена в документы ООН. Она направлена на продвижение региональной интеграции и предлагает "китайскую мудрость" и "китайский вариант".

Россия также активно выступает за многостороннюю дипломатию, привержена идее интеграции постсоветского пространства, реструктурирует систему сотрудничества в сфере экономики и безопасности. Вслед за созданием Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в 2016 году президент России В. Путин выдвинул инициативу создания Большого Евразийского партнерства (БЕП), в основе которого будет находиться Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и которое будет развивать сотрудничество с многосторонними организациями в Европе и Азии.

Необходимо тесно сотрудничать в рамках многосторонних организаций и механизмов

ШОС была создана в июне 2001 года, ее предшественницей была "Шанхайская пятерка". В состав ШОС входят восемь государств-членов, в том числе Китай, Россия, Индия и другие крупные страны. Межгосударственное объединение БРИКС создано по инициативе России: в 2006 году была проведена первая встреча министров иностранных дел, а в 2009 году в Екатеринбурге состоялся первый саммит стран-участниц, который прошел отдельно от саммита ШОС. Это демонстрирует тесное сотрудничество Китая и России в создании новых многосторонних форматов.

КНР и РФ также участвуют в диалоговых механизмах, среди которых АТЭС и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которые играют позитивную роль в продвижении регионального диалога по вопросам экономики и безопасности.

В связи с тем, что региональные интересы Китая и России различаются, страны участвуют в одних и тех же многосторонних механизмах, а их планы международного взаимодействия часто пересекаются, чтобы избежать конкуренции, стороны предложили сотрудничество по сопряжению важнейших инициатив и стратегий развития двух стран.

Необходимо совместно способствовать совершенствованию глобальной и региональной систем управления

Китай и Россия твердо придерживаются принципа открытого сотрудничества, активно выдвигают предложения по совершенствованию системы глобального управления на различных международных мероприятиях, сотрудничают с другими странами и международными организациями, а также поощряют неправительственные обмены, призывают международное сообщество работать сообща для решения актуальных транснациональных проблем, урегулировать разногласия и противоречия посредством равноправных межгосударственных консультаций и переговоров.

Сунь Чжуанчжи: Китай и Россия защищают и претворяют в жизнь мультилатерализм, сотрудничают в рамках ряда многосторонних механизмов, включая ШОС, "Группу двадцати" и БРИКС. Фото: Сергей Куксин

Необходимо совместно способствовать развитию ШОС

Китай и Россия как два крупных государства с международным влиянием всегда подчеркивали необходимость поддержания устойчивости многосторонних институтов, тесно сотрудничали в рамках международных организаций и выступали против односторонних действий и так называемой "национальной приоритетности". Китай и Россия считают, что эффективные многосторонние механизмы являются важными средствами обеспечения равенства интересов развития всех стран и поддержания регионального и международного мира. Возникновение ШОС стало логичным продолжением расширения и развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия КНР и РФ на региональном уровне, ее международное влияние непрерывно растет.

Заключение

Китай и Россия сотрудничают в сфере совершенствования системы глобального управления. Во-первых, такое сотрудничество направлено на развитие диалога и взаимодействия между различными участниками международных отношений и предотвращение открытых конфликтов.

Во-вторых, КНР, РФ и другие государства осознают, что перед лицом серьезных кризисов и вызовов все страны должны стремиться к реализации общих интересов. В-третьих, международная ситуация не должна определяться несколькими странами, а конфликты должны разрешаться с помощью диалога и политических методов. Глобальное управление включает множество субъектов и уровней, в разных сферах существуют различные способы сотрудничества, это динамичный и сложный процесс, затрагивающий широкий спектр сфер. Китай и Россия должны на основе взаимодоверия и взаимной выгоды согласовать совместные цели. Необходимо сочетать двусторонний и многосторонний подходы.

* Полная версия статьи - сборник "20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР"