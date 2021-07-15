Однажды под Новый год в эфире петербургского радио "Метро" заиграла китайская песня "Счастливая встреча с тобой". Услышав знакомую мелодию, жительница Северной столицы Татьяна Романова с трудом сдерживала слезы. Вот уже полгода, как она покинула Китай - свою вторую родину.

Татьяна - студентка Восточного факультета Петербургского филиала Высшей школы экономики. В 2017 году она отправилась в Шэньянский университет изучать китайский. Гуляя по улицам незнакомого Шэньяна, Таня впервые услышала эту песню в исполнении Ли Юйгана:

"Мне очень понравилось именно то исполнение, а еще слова песни. Естественно, когда я вернулась в общежитие, решила посмотреть, что это за мелодия и кто ее поет. Оказалось, что у этого артиста есть и другие композиции. Тогда я поняла, что нашла настоящее сокровище, потому что большая часть - это удивительные песни. Они особенно интересны для иностранцев, ведь они наполнены китайским колоритом".

С того времени Татьяна стала поклонницей Ли Юйгана и его творчества. Себя она, впрочем, считает не просто фанатом, а его ученицей. Именно благодаря Ли Юйгану у нее появился интерес к китайской культуре. Сейчас Татьяна переводит композиции Ли Юйгана на русский, при этом к сложным текстам пишет пояснения, чтобы те, кто не знаком с китайской культурой и историей, смог понять, о чем текст:

- Я называю Ли Юйгана своим наставником. Помимо китайского языка, с помощью его песен я изучаю Китай, китайскую культуру. Некоторых сюжетов в обычных учебниках просто нет, и на лекциях преподаватели тоже об этом не рассказывали.

В июне 2018 года Ли Юйган со своим мюзиклом "Раковина Мудрости" выступал в Шэньяне. Первый буддийский мюзикл в Китае был срежиссирован им самим. Узнав о гастролях, Татьяна пришла в восторг и решила написать Ли Юйгану письмо. Она рассказала, почему заинтересовалась его творчеством, как распространяла его композиции в России. Она рассказывает:

- Это было очень длинное письмо. Сначала я написала его на русском и потом перевела на китайский. Я попросила своих преподавателей поправить грамматику. Все учителя, прочитавшие письмо, были тронуты, она говорили, что это здорово.

В письме Татьяна писала: "Меня очень вдохновляет ваше искусство, и считаю, что с ним необходимо познакомить российскую аудиторию. Скажу честно, о китайских деятелях искусства россияне знают мало, поэтому ваша музыка и ваши спектакли стали для меня откровением. Вы показали мне, сколько еще прекрасного есть в китайской культуре. Чтобы во всем разобраться, я вчитывалась в тексты ваших песен, раз за разом пересматривала интервью, расспрашивала учителей, искала информацию в интернете. Следуя за вашим творчеством, я расширяла свой кругозор и совершенствовалась. Вы стали для меня музой и наставником …"

Дописав письмо, Татьяна осознала, что понятия не имеет, как передать его Ли Юйгану. На помощь пришли преподаватели и друзья, решившие сделать для девушки сюрприз. Ли Хунлэй - декан факультета радиовещания и телевидения Шэньянского университета - через знакомых обратился к ассистенту Ли Юйгана и передал ему письмо Татьяны:

- В то время я как раз снимал документальный фильм об иностранных студентах, обучающихся в Китае. Татьяна была одним из главных героев. Она была просто студенткой, но сделала так много для распространения китайской культуры в России.

Надо ли говорить, что, прочитав письмо, китайский артист был тронут до глубины души. Он даже не подозревал, что у него есть русская поклонница, которая рассказывает о его творчестве в России:

- Мой ассистент рассказал, что в России есть девушка, которая очень любит мое творчество, считает его материалом для изучения китайской культуры. Сначала мне было трудно в это поверить. Затем ассистент показал мне ее письмо…

Фото: Медиакорпорация Китая

10 июня, когда до начала мюзикла оставалось лишь полтора часа, Ли Хунлэй провел Татьяну за кулисы. Татьяна растерялась и даже хотела сбежать:

"В тот момент я испугалась. Я ведь не из тех поклонников, которые ловят своего кумира, пытаясь с ним как можно больше пообщаться. Нет, в тот момент я очень переживала, ведь, во-первых, мы отвлекаем человека, у него ведь через час выступление, о какой встрече может идти речь. Мне стало так неловко. В какой-то мере даже стыдно. Я понимала, что не хочу его отвлекать, поэтому я остановилась и сказала: "Я не пойду".

И тут дверь гримерки открылась, однако Ли Юйгана внутри не оказалось. Татьяна облегченно вздохнула. К ним вышел ассистент артиста, он поприветствовал их, но тут двери открылись снова - на этот раз вошел сам Ли Юйган:

- Я очень боялась, что лишусь дара речи, забуду, как разговаривать не только на китайском, но и на русском.

Эта встреча произвела глубокое впечатление и на Ли Юйгана:

- Я, признаться, не знаю, чем ее так растрогали мои песни. Но на мой взгляд, ее привлекает китайская культура, а я просто в каком-то смысле отношусь к этой культуре. Она с большим интересом изучила мое творчество, нашла в нем силу. Она - уникальный человек!

Завершив стажировку в Китае, Татьяна вернулась в родной Санкт-Петербург. Там она создала фан-клуб поклонников творчества Ли Юйгана "ВКонтакте", регулярно публикует переводы песен, видеоролики и интервью. Девушка уверена, что эта музыка станет понятна и интересна для российской аудитории, ведь некоторые его песни очень близки по духу России:

- У него есть песня "Родина". Когда я впервые ее услышала, текст очень напомнил мне стихи Сергея Есенина. Когда я переводила ее, старалась переводить в стихах. Когда русский человек слушает эту песню, тоже появляется ощущение близости с человеком другой культуры. В апреле 2019 года в Пекине прошла премьера музыкального поэтического спектакля Ли Юйгана "Легенда о Чжао­цзюнь". Скоро у артиста начнется мировое турне. К этому Ли Юйган и его творческая команда готовились почти шесть лет. Ли Юйган мечтает показать традиционную китайскую культуру всему миру. О том же мечтает и Татьяна. Она надеется, что однажды ее "наставник" выступит в городе на Неве на сцене Мариинского театра, об этом она сообщила артисту в письме:

- Я легко могу представить вас на сцене Мариинского театра. Вы заслуживаете того, чтобы там выступить. Заслуживаете шквал оваций и восторга!