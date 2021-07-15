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15.07.2021 13:09
Рубрика: Власть

Комиссия Госдумы обратилась в ГП по поводу американских вебинаров

Текст: Татьяна Замахина

Депутаты Госдумы направили в Генпрокуратуру требование заблокировать в РФ вебинары американской неправительственной организации NDI (ее деятельность признана нежелательной в России). Об этом сообщил журналистам глава Комиссии ГД по противодействию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Материалы также направлены в Роскомнадзор, уточнил он.

Пискарев пояснил, что речь идет о вебинарах, которые направлены на вмешательство в российские избирательные процессы. Политик напомнил, что по действующему закону деятельность нежелательных организаций в России запрещена, а все их материалы должны быть удалены или заблокированы. Так что депутаты просят принять соответствующие меры.

Он отметил, что НПО также проводила очные семинары в Финляндии. Основная цель - подготовка кадров, чтобы внедриться в органы власти РФ.

Глава комиссии в целом сделал вывод, что активность по вмешательству в российские выборы не уменьшается. В Госдуме собираются и впредь информировать правоохранительные органы о нарушениях законодательства, подчеркнул он. Ведь необходимо исключить иностранное влияние на избирательные процессы, чтобы "граждане голосовали на основе собственного волеизъявления", без давления со стороны других стран.

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