Компании могут найти выгоду в новых климатических законах Евросоюза

Около трети экспортной выручки или 2 млрд долларов в год могут лишиться российские компании после введения в Европе новых правила климатического регулирования, считают исследователи ВШЭ. Всего эти меры затронут российский экспорт на 7,6 млрд долларов в год, подсчитали в минэкономразвития. В то же время есть мнение, что климатические законы ЕС дадут нашим компаниям дополнительные возможности для развития.

Представленная Еврокомиссией программа по борьбе с изменением климата предполагает, что все производители, продающие свою продукцию в Европе, должны оплачивать сбор за углеродный след, оставленный их предприятиями. В списке - алюминий и его сплавы, железо и сталь, удобрения, цемент и электроэнергия.

Размер платежа будет зависеть от того, насколько выбросы того или иного производства превышают эталонные для Европы показатели. С 2023 года импортеров обяжут отчитываться о размере углеродного следа, а с 2026 г. - платить за превышение. "Механизм трансграничного углеродного регулирования направлен на конкретные отрасли, которые характеризуются наибольшими рисками так называемой углеродной утечки, по сути это перемещения углеродоемких производств в страны с менее жестким регулированием", - считает руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических исследований Ирина Поминова.

Решить проблему климата всей Земли на одном континенте невозможно, отметил спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. "Помочь могут только совместные действия, - объяснил он на дебатах в Российско-германской внешнеторговой палате. - Сейчас есть перекос - больше внимания уделяется не климату, а экономике, компании хотят заработать на этом процессе". Он призвал освободить все климатические проекты от санкций, чтобы компании из России, Ирана, предприятия Северной Кореи получили доступ к недорогим займам для модернизации своего производства.

"Объем потенциальных потерь понятен, мы намерены помогать бизнесу и содействовать "зеленой" модернизации, - добавил замглавы минпромторга Алексей Ученов. - На уровне правительства будет отдельная программа - в рамках нацпроекта "Экология" будем предоставлять займы на модернизацию промышленности под 1-3% годовых. Есть отдельные решения субсидировать часть ставки по "зеленым" кредитам и облигациям".

Еврокомиссия уже объявила о создании фонда в 144,4 млрд евро для содействия переходу к "чистой экономике".

Глава комитета по экономическим вопросам и энергетике в бундестаге Клаус Эрнст допустил выведение климатических проектов из-под санкций ради сокращения выбросов СО2 и парниковых газов.

Сейчас есть перекос - больше внимания уделяется не климату, а экономике, компании хотят заработать на этом процессе

По словам и.о. гендиректора Еврокомиссии по климату Клары де ля Торре, задача не в том, чтобы заставить загрязнителей платить, а в том, чтобы сократить выбросы.

Практически весь отечественный алюминий произведен на электричестве, выработанном ГЭС, у него очень небольшой углеродный след. При этом только за прошлый год компании вложили в охрану окружающей среды 836,5 млрд рублей, что на 97,2 млрд больше, чем в 2019 году, по данным FinExpertiza.