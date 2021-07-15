Компании могут найти выгоду в новых климатических законах Евросоюза

Новости

Владимир Путин поздравил "Славянский базар" с юбилеем 23:31
Ученые назвали продукты, в которых витамина С больше, чем в апельсине 23:23
На Украине при взрыве гранаты пострадали шесть человек 22:52
Кабмин выделит 5,4 млрд рублей на исследовательские центры в сфере ИИ 22:47
В США выходит скандальная книга о правлении Трампа 22:37
Ученые создали наноловушку для вирусов 22:34
Лукашенко открыл XXX фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" 22:27
Росстат зафиксировал подорожание дизельного топлива на 11 копеек 21:49
Запад США и Канада готовятся к новой волне аномальной жары 21:45
Представители президентов РФ и США обсудили проблемы изменения климата 21:40
18-летний подросток полетит в космос с Джеффом Безосом 21:23
Сайты органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке 20:42
Мужчина напал с ножом на пассажирский автобус в Красноярском крае 20:39
ФСБ опубликовало видео задержания в Москве несостоявшегося террориста 20:33
В ОАЭ научились вызывать дождь с помощью электричества 20:31
В Петербурге перевернулись восемь учебных парусников с детьми 20:14
Ольга Любимова: Петр Мамонов был бескомпромиссно предан творчеству 19:59
Эксперты: Засуха в РФ может угрожать кукурузе, подсолнечнику и зерну 19:55
Сильный ливень с ураганом обрушились на Саратов 19:51
Погибший хоккеист НХЛ спас перед смертью беременную жену одноклубника 19:33
Иммунолог Жемчугов оценил необходимость локдауна в России 19:28
Сака выступил с заявлением после незабитого пенальти в финале Евро-2020 19:22
Митрополит Иларион предложил создать "единый фронт" защиты христиан в мире 19:08
Фото: звезда Spice Girls Эмма Бантон впервые вышла замуж 19:04
Стало известно место похорон Петра Мамонова 18:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
15.07.2021 23:22
Рубрика: Экономика

Компании могут найти выгоду в новых климатических законах Евросоюза

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Столичный выпуск № 159(8510)
Около трети экспортной выручки или 2 млрд долларов в год могут лишиться российские компании после введения в Европе новых правила климатического регулирования, считают исследователи ВШЭ. Всего эти меры затронут российский экспорт на 7,6 млрд долларов в год, подсчитали в минэкономразвития. В то же время есть мнение, что климатические законы ЕС дадут нашим компаниям дополнительные возможности для развития.

Представленная Еврокомиссией программа по борьбе с изменением климата предполагает, что все производители, продающие свою продукцию в Европе, должны оплачивать сбор за углеродный след, оставленный их предприятиями. В списке - алюминий и его сплавы, железо и сталь, удобрения, цемент и электроэнергия.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Переработчиков отходов внесут в реестр для получения денег от экосбора

Размер платежа будет зависеть от того, насколько выбросы того или иного производства превышают эталонные для Европы показатели. С 2023 года импортеров обяжут отчитываться о размере углеродного следа, а с 2026 г. - платить за превышение. "Механизм трансграничного углеродного регулирования направлен на конкретные отрасли, которые характеризуются наибольшими рисками так называемой углеродной утечки, по сути это перемещения углеродоемких производств в страны с менее жестким регулированием", - считает руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических исследований Ирина Поминова.

Решить проблему климата всей Земли на одном континенте невозможно, отметил спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. "Помочь могут только совместные действия, - объяснил он на дебатах в Российско-германской внешнеторговой палате. - Сейчас есть перекос - больше внимания уделяется не климату, а экономике, компании хотят заработать на этом процессе". Он призвал освободить все климатические проекты от санкций, чтобы компании из России, Ирана, предприятия Северной Кореи получили доступ к недорогим займам для модернизации своего производства.

"Объем потенциальных потерь понятен, мы намерены помогать бизнесу и содействовать "зеленой" модернизации, - добавил замглавы минпромторга Алексей Ученов. - На уровне правительства будет отдельная программа - в рамках нацпроекта "Экология" будем предоставлять займы на модернизацию промышленности под 1-3% годовых. Есть отдельные решения субсидировать часть ставки по "зеленым" кредитам и облигациям".

Еврокомиссия уже объявила о создании фонда в 144,4 млрд евро для содействия переходу к "чистой экономике".

Глава комитета по экономическим вопросам и энергетике в бундестаге Клаус Эрнст допустил выведение климатических проектов из-под санкций ради сокращения выбросов СО2 и парниковых газов.

Сейчас есть перекос - больше внимания уделяется не климату, а экономике, компании хотят заработать на этом процессе 

По словам и.о. гендиректора Еврокомиссии по климату Клары де ля Торре, задача не в том, чтобы заставить загрязнителей платить, а в том, чтобы сократить выбросы.

Практически весь отечественный алюминий произведен на электричестве, выработанном ГЭС, у него очень небольшой углеродный след. При этом только за прошлый год компании вложили в охрану окружающей среды 836,5 млрд рублей, что на 97,2 млрд больше, чем в 2019 году, по данным FinExpertiza.

Экономика Бизнес Крупные компании

Главное сегодня

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ американскую НПО "Проект Медиа"
Аэропорт Шереметьево затопило из-за сильного ливня
СМИ: Число жертв наводнения на западе Германии выросло до 58
РФС определится с новым главным тренером сборной до 23 июля
Правнук Тютчева, биолог Иван Пигарев умер после ДТП с самокатом
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае