На острове Мэн найдена забытая 1000 лет назад "копилка викингов"

В Великобритании на острове Мэн археолог-любитель Кэт Джайлз при помощи металлоискателя нашла тайник, который ученые прозвали "копилкой" эпохи викингов. Эта "копилка" хранила чьи-то сбережения на протяжении тысячи лет.

Как сообщает BBC News, "копилка" была обнаружена на острове Мэн несколько месяцев назад. Однако сразу же сообщать о подобных находках в Великобритании не принято.

Сначала предметы, найденные любителями, изучают эксперты. Затем они выносят заключение. Если находка объявляется "сокровищем", значит, официально признается ее археологическая ценность. Только после этого публике сообщают об открытии.

Так произошло и в данном случае. "Копилка" возрастом около 1000 лет была найдена бывшим офицером полиции Кэт Джайлз в поле на севере острова Мэн. Кстати, Джайлз и ранее попадала в заголовки газет - год назад она нашла целую коллекцию золотых и серебряных украшений эпохи викингов.

В "копилке" находились 87 целых и фрагментарно сохранившихся монет. Дело в том, что в эпоху викингов от монет нередко откусывались кусочки, которые использовались в качестве мелочи. Найденные монеты были отчеканены в Англии, Ирландии, Германии и на самом острове Мэн.

Куратор археологии из Фонда национального наследия острова Мэн Эллисон Фокс считает, что их изучение поможет лучше понять "сложную экономику эпохи викингов" в районе Ирландского моря.

Отметим, что в "копилке" находились монеты только серебряные, датируемые периодом между 1000 и 1035 годами нашей эры. Все указывает на то, что кто-то хотел спрятать свои сбережения очень надежно, но по какой-то причине за ними так и не вернулся.

По словам Кристин Борнхольд-Коллинз, эксперта из США, этот тайник следует называть не кладом, а "копилкой" по той причине, что он явно пополнялся на протяжении какого-то периода времени, возможно, десятков лет.

Владелец периодически докладывал в него монеты, этим ученые и объясняют существенный разброс дат происхождения монет. Кстати, в "копилке" хранились еще и 13 серебряных перстней, которые в тот период времени также использовались в качестве валюты.