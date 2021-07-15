Курбан-байрам и хадж-2021 пройдут с ограничениями

Курбан-байрам - окончание поста, еще называют праздником жертвоприношения. Один из главных праздников мусульман в 2021 году начнется 20 июля.

- Эпидемиологическая ситуация везде разная, поэтому ограничения тоже разнятся, - говорит председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. - В целом формат праздника сохранится по образцу прошлого года, - принято решение о проведении намазов в онлайн-режиме и праздника дома. Однако там, где позволяют условия, будут проходить службы в мечетях, а вот застолья мы просим устраивать дома.

Как сообщил имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Дауд Мухутдинов, по стране ритуальные действия принесения в жертву животных - заклание, пройдут "так, как сложилась практика последних лет - в дистанционном режиме". Заказ делается через мобильный телефон, а само жертвоприношение совершается на площадках-загонах с соблюдением санитарных норм. Мясо жертвенного животного доставляется на дом. Самые жесткие ограничения установлены в Москве и Санкт-Петербурге. Везде службы в мечетях пройдут с соблюдением социальной дистанции, со средствами защиты и с личными молитвенными ковриками. В мечети будут находиться не более 100 человек, на открытом воздухе - тоже с соблюдением дистанции, столько людей, сколько позволяет пространство двора. В обычном режиме, но с соблюдением антиковидных мер, пройдут службы в мечетях Башкортостана, Крыма, Татарстана. Чуть больше ограничений в Дагестане и Чечне. Но главное ограничение - россияне в этом году не едут в хадж по святым местам. В Саудовской Аравии заявили, что хадж в 2021 году совершат лишь 60 тысяч привитых от коронавируса паломников в основном из этой страны. Хотя за последние 10 лет хадж совершили порядка 150 миллионов человек со всего мира. В России лидер по числу паломников остается Дагестан - до 10 тысяч паломников в год . Однако в 2021 году россияне в число 60 тысяч иностранцев, которым разрешено совершить хадж, не вошли. Пока нет прямого транспортного авиасообщения между странами. И не решена проблема взаимного признания вакцин.