Курбан-байрам и хадж-2021 пройдут с ограничениями

Новости

"Дельта"-штамм коронавируса стал доминирующим в Латвии 00:57
Мэр Майами предложил рассмотреть возможность нанесения авиаударов по Кубе 00:41
В Австралии начались масштабные военные учения под руководством США 00:32
Тысячи греков вышли на акции против вакцинации в Афинах 00:19
"Би-2" представили 9-минутное видео с Равшаной Курковой в главной роли 00:02
Счетная палата оценила эффективность нацпроекта "Культура" 00:01
Бурунов стал ведущим "Форта Боярд" вместо Шнурова 14.07.2021
"Спартак" разгромил "Рубин" на предсезонном турнире 14.07.2021
Чернышенко и Керри обсудили проблемы изменения климата 14.07.2021
Погода в Москве повторила рекорд 1951 года 14.07.2021
В Минздраве рассказали, что делать при плохом самочувствии после прививки 14.07.2021
S7 рассматривает возможность запуска рейсов во Францию и Чехию 14.07.2021
Умер главный конструктор перехватчика МиГ-31 14.07.2021
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 14.07.2021
МЭР: Недельная инфляция в России замедлилась 14.07.2021
Володин назвал главный тезис статьи Путина о России и Украине 14.07.2021
Лучший игрок Евро-2020 Доннарумма перешел в "ПСЖ" 14.07.2021
ФАС подключила к проверкам рынка стройматериалов все регионы 14.07.2021
Вендел рассказал, что им интересовался ЦСКА 14.07.2021
Глава Минздрава рассказал о порядке получения медотвода от вакцинации 14.07.2021
Адвокат Маршани заключен под домашний арест по делу об обмане клиента 14.07.2021
На Олимпиаде в Токио спортсмены сами будут надевать медали на награждении 14.07.2021
Глава Минздрава заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодежи 14.07.2021
В Америке рухнул настенный "мемориал" в честь Флойда 14.07.2021
Четыре региона устранили нарушения, связанные с субсидиями по маслу и сахару 14.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
15.07.2021 00:51
Рубрика: Общество

Курбан-байрам и хадж-2021 пройдут с ограничениями

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8509)
Курбан-байрам - окончание поста, еще называют праздником жертвоприношения. Один из главных праздников мусульман в 2021 году начнется 20 июля.

- Эпидемиологическая ситуация везде разная, поэтому ограничения тоже разнятся, - говорит председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. - В целом формат праздника сохранится по образцу прошлого года, - принято решение о проведении намазов в онлайн-режиме и праздника дома. Однако там, где позволяют условия, будут проходить службы в мечетях, а вот застолья мы просим устраивать дома.

В Чечне прийти в мечеть можно только привитым от COVID-19

Как сообщил имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Дауд Мухутдинов, по стране ритуальные действия принесения в жертву животных - заклание, пройдут "так, как сложилась практика последних лет - в дистанционном режиме". Заказ делается через мобильный телефон, а само жертвоприношение совершается на площадках-загонах с соблюдением санитарных норм. Мясо жертвенного животного доставляется на дом. Самые жесткие ограничения установлены в Москве и Санкт-Петербурге. Везде службы в мечетях пройдут с соблюдением социальной дистанции, со средствами защиты и с личными молитвенными ковриками. В мечети будут находиться не более 100 человек, на открытом воздухе - тоже с соблюдением дистанции, столько людей, сколько позволяет пространство двора. В обычном режиме, но с соблюдением антиковидных мер, пройдут службы в мечетях Башкортостана, Крыма, Татарстана. Чуть больше ограничений в Дагестане и Чечне. Но главное ограничение - россияне в этом году не едут в хадж по святым местам. В Саудовской Аравии заявили, что хадж в 2021 году совершат лишь 60 тысяч привитых от коронавируса паломников в основном из этой страны. Хотя за последние 10 лет хадж совершили порядка 150 миллионов человек со всего мира. В России лидер по числу паломников остается Дагестан - до 10 тысяч паломников в год . Однако в 2021 году россияне в число 60 тысяч иностранцев, которым разрешено совершить хадж, не вошли. Пока нет прямого транспортного авиасообщения между странами. И не решена проблема взаимного признания вакцин.

Общество Религия Общество Здоровье Курбан-Байрам

Главное сегодня

Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Нефть подорожала после новостей о согласовании новых условий ОПЕК+
Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Захарова: Слова Мааса направлены на вытеснение "Спутника V"
Оперштаб: РФ примет решение о авиасообщении с Египтом после визита экспертов
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным