Кузнецова предложила ввести допотпуск для родителей детей-инвалидов

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова выступила с инициативой - давать дополнительный оплачиваемый отпуск родителям, которые выезжают с детьми на реабилитацию или лечение. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена.

"Надеюсь, это предложение войдет в народную программу - предоставлять родителям, которые выезжают с детьми на реабилитацию и санаторно-курортное лечение, дополнительный оплачиваемый отпуск. Мы знаем, что есть больничный, есть иные формы, но если у ребенка ДЦП, реабилитация нужна постоянно", - заявила Кузнецова в ходе стратегической сессии "Повышение качества жизни инвалидов - приоритет народной программы".

Кузнецова также предложила включить в народную программу упрощение процедуры медико-социальной экспертизы инвалидов, ее нужно проводить в течение двух дней с привлечением всех необходимых специалистов. "Безусловно, приоритет - переход к новым цифровым технологиям и дистанционным формам обследования. Это должно быть максимально упрощено", - считает Кузнецова.